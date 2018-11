Hannover

„Für solche Sitzungen wünsche ich mir Schmerzensgeld.“ Aus der vertraulich tagenden Runde, die sich am Donnerstagnachmittag mit der Zukunft des vom Dienst suspendierten Kulturdezernenten Harald Härke beschäftigt hat, ist als Erstes diese Nachricht nach draußen gedrungen. Sie könnte fast von jedem stammen.

Am Sonntag geht es weiter

Für 16 Uhr war die Sitzung des Verwaltungsausschusses anberaumt. Kurz nach 19 Uhr und vielen Unterbrechungen schien noch immer kein Ende in Sicht. Kurz vor 20 Uhr hat OB Stefan Schostok die Debatte gestoppt. Am Sonntag um 16 Uhr soll es weitergehen.

Suspendierung neu ausgesprochen

„Es geht um eine sehr wichtige Entscheidung über einen Menschen, und ich hatte deswegen schon eine schlechte Nacht“, hatte schon im Vorfeld ein Teilnehmer berichtet. Mit der Drucksache 2692/2018, so die Vorab-Information der NP, praktiziert die Stadtverwaltung einen juristischen Winkelzug: Die Suspendierung Härkes (gegen den ebenso wie gegen OB Schostok und dessen einstigen Büroleiter Frank Herbert die Staatsanwaltschaft Hannover wegen Untreue ermittelt) wird zwar aufgehoben, sofort aber neu ausgesprochen. Diesmal mit der Feststellung, dass eine Kürzung des Gehalts in einer Höhe von bis zu 50 Prozent möglich sein soll.

„Da gibt es wahrscheinlich neues Belastungsmaterial gegen Härke“, hatten Politiker vermutet. Aber nein: Die Stadt muss bis Montag in einer Stellungnahme fürs Verwaltungsgericht erörtern, warum sie an der Suspendierung festhält. Zusätzlich sanktionieren will Schostok einen Vorgang, der längst kein Geheimnis mehr ist: Den ersten gesetzeswidrigen Zulagen für Herbert hatte Härke nicht widersprochen. Seit 2015 hatte der Chefjurist Geld bezogen, das ihm nicht zustand. Erst als er noch mehr forderte, verweigerte Härke die Zustimmung.

Schostok musste die Sitzung auch für Lesepausen unterbrechen. Erstmals hat die Politik Einblick nehmen können in Schreiben von Härkes Rechtsanwalt Karl Otte an die Verwaltungsspitze. Im Zusammenhang mit der Frist fürs Verwaltungsgericht und der neuerlich geplanten Suspendierung wirft der Jurist der Stadt einen möglicherweise fragwürdigen Verfahrenstrick vor.

Schostok kann sich sicher sein

Selbst wenn sich dieser Eindruck verfestigt und die Grünen nur sehr zögerlich bereit sind, weiterhin Linientreue zu dokumentieren, kann sich Stefan Schostok der Zustimmung mit sechs zu fünf Stimmen sicher sein. Seine eigene Stimme gibt schließlich den Ausschlag – und das hält man auch im Innenministerium für nicht anfechtbar.

Von Vera König