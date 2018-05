Hannover

Ursachen sind zum einen die Baustellen am Seelhorster Kreuz, die zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf dem Messeschnellweg in Richtung Norden führen, und die Sperrung des Rechtsabbiegerstreifens auf der Clausewitzstraße im Anschluss an die Pferdeturmkreuzung. Dadurch besteht erhöhte Rückstaugefahr an den Ausfahrten.

Bereits am Donnerstagmorgen hat es erhebliche Behinderungen im erweiterten Bereich gegeben.

kra