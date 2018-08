Hannover

Der Linienverkehr und auch die Brunchfahrten werden somit eingestellt. Nicht betroffen sind bislang die gebuchten Fahrten sowie die standesamtlichen Trauungen auf dem Solarboot. „Unser großes Ziel war es, die Schifffahrt während des Maschseefestes aufrechtzuerhalten. Dies ist uns unter hohen Anstrengungen gelungen, obwohl die Witterungsbedingungen bereits seit einigen Wochen sehr extrem waren“, so Üstra-Chef Volkhardt Klöppner. Während des Maschseefestes musste der Fahrplan bereits eingeschränkt werden. Zwei der vier Boote konnten aufgrund ihres Tiefgangs zeitweise nicht mehr fahren. Außerdem konnte der Anleger "Strandbad" nicht mehr angefahren werden, so dass die Schiffe ersatzweise am Anleger "Löwenbastion" hielten. Nach derzeitiger Einschätzung wird sich die Wassersituation in absehbarer Zeit nicht wesentlich verbessern, auch wenn die Wettervorhersage generell schlechteres Wetter und auch Regen prognostiziert. Der Regen wird nicht ausreichen, um den Pegel wirksam ansteigen zu lassen.

Von np