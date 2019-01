Hannover

Der Steinmetz- und Steinbildhauermeister Uwe Spiekermann aus Langenhagen erhielt am Freitag den mit 5000 Euro dotierten Niedersächsische Staatspreis für das gestaltende Handwerk. Die Förderpreise in Höhe von je 2500 Euro für das gestaltende Handwerk gingen an den Tischler Alexander Claas aus Burgdorf und den Metallbauer Kevin Höing aus Hannover. Übergeben wurden die Preise in der Handwerkskammer Hannover durch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU).

Uwe Spiekermann, seit mehr als 30 Jahren in seinem Handwerk tätig, ist aus Sicht der Jury „weit über die Grenzen von Hannover hinaus als Fachmann für personenbezogene Grabmale bekannt. Er beschreite „mit seinen Arbeiten formal ungewöhnliche Wege“, er gebe „der Bestattungskultur in Deutschland neue Impulse“.

GRABMAL: Der Tod eines Säuglings an einer Babyklappe in Hannover sorgte vor einigen Jahren für Aufsehen. Aus dem Hause Spiekermann stammt der Grabstein dazu. Quelle:

Alexander Claas (26), ist als Tischler zum Spezialisten für E-Gitarren geworden. „Mit seinem Gitarrenmodell Moby Dick hat er ein Instrument auf den Markt gebracht, das weltweit seinesgleichen sucht“, befindet die Jury und erkennt: „Handwerk und Hightech“ gingen bei dieser E-Gitarre „Hand in Hand“, ein „erstklassiger Sound, Ergonomie, und herausragendes Design“ würden sich bei diesem Modell „in einzigartiger Weise verbinden“.

FÖDERPREISTRÄGER: Jungunternehmer Alexander Claas baut in Burgdorf erfolgreich E-Gitarren. Quelle: Foto: Köhler

Den auf Kundenwunsch maßgefertigten Fahrrädern von Kevin Höing (31) bescheinigt die Jury „eine ganz eigene Formensprache“ – wobei es ihm „nicht um Styling oder Tuning, nicht um bloße Dekoration, nicht um Hochglanzpolitur“ gehe. Seine Räder bestächen „durch ihre besondere, raue Konstruktionsweise, ihre Form und ihre Farbigkeit“.

Den Unternehmenspreis „Erfolgsfaktor Design“ in Höhe von 3000 Euro überreichte der Minister an die Firma Resch Manufaktur - Sehen aus Lüneburg.

Den Preis verleiht das Land seit 1958, will damit „das hohe Niveau handwerklichen Designs in Niedersachsen“ würdigen. In diesem Jahr waren für den Wettbewerb dazu 200 Werke eingereicht worden.

Von Ralph Hübner