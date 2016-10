Umwelt

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies hat die Einführung einer "blauen Plakette" laut osradio 104,8 abgelehnt.

Hannover. Dies habe der SPD-Politiker unter anderem damit begründet, dass der Kauf von CO2-armen Dieselfahrzeugen jahrelang beworben worden sei, meldete der Sender am Donnerstag. Gegen genau diese Autos richte sich nun die "blaue Plakette". Wichtiger sei, die Elektromobilität auszubauen und den Verkehrsfluss in den niedersächsischen Städten zu verbessern. Zuvor hatte Bremens Verkehrs- und Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) vor der Verkehrsministerkonferenz in Stuttgart die Einführung der Plakette gefordert.

Die "blaue Plakette" ist nach Ansicht des Senators ein geeignetes Mittel, um die vor allem von Dieselfahrzeugen verursachten Stickoxid-Belastungen zu senken: "Wenn es nicht gelingt, die dreckigen Diesel aus den Problemzonen rauszuhalten, dann können Städte nur gegen den Autoverkehr als Ganzes vorgehen, und das hat ungleich gravierendere Wirkungen."

dpa/lni