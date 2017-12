Die Polizei in Niedersachsen zählt derzeit 1530 Vermisstenfälle (Symbolbild).© Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Polizei

Niedersachsen: Mehr als 1500 ungeklärte Vermisstenfälle

Die Polizei zählt derzeit 1530 ungeklärte Vermisstenfälle in Niedersachsen. Bis zum 20. Dezember haben sich die Beamten mit etwa 300 offenen Fällen beschäftigt, die ihren Ursprung in diesem Jahr hatten, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen der Deutschen Presse-Agentur in Hannover mit.