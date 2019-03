Nach dem Sicherheitscheck ging es zu den Feuerwehrautos: Die 4a der Grundschule Am Sandberge besuchte die Flughafenfeuerwehr in Langenhagen. Dabei durften die Schüler auch einen Blick in die Autos werfen und auf die Rettungstreppe klettern. Sogar Stefan Martens, Chef der Airport-Feuerwehr, stellte sich den Kinderfragen.