Hannover

Den geplanten Osterurlaub mit Frau und Töchtern hat André Schönemeier abgesagt. Mit seinen Kollegen Mikkel Engelke und Torsten Voigt ist der 42-Jährige stattdessen zu einer Radtour nach Paris gestartet. Die Töchter (9 und 14 Jahre alt) zeigen Verständnis: „Papa kämpft um seinen Arbeitsplatz.“

Der französische Konzern hatte Mitte März beschlossen, die traditionsreiche Kabelfabrik aufzugeben. Ein Großteil der 500 Mitarbeiter wird voraussichtlich den Job verlieren. Der Europäische Betriebsrat trifft sich am 24. April zur Konsultation. An dem Tag soll die sogenannte Roadmap, also die Liste mit den aufzugebenden Standorten, beschlossen werden.

Bus bringt noch mehr Mitstreiter

Ziel der Protestfahrt ist das Konzern-Headquater in Paris. Schönemeier und seine Mitstreiter wollen es nach fünf Etappen erreichen. Jede Fahrtstrecke ist etwa 160 Kilometer lang. Das Trio begleitet ein Bus, mit dem auch andere Beschäftigte zur Kundgebung anreisen.

Die Route streift Mönchengladbach und Charleroi in Belgien. Beide Werke müssen im Zuge der Roadmap ebenfalls Veränderungen hinnehmen; Mitarbeiter sind von Entlassungen betroffen. Der Gesamtkonzern hatte Charleroi und Hannover in einen Konkurrenzkampf gestellt, dem Hannover unterlag. “Wir können keinen belgischen Arbeiter für den Verlust unserer Arbeitsplätze verantwortlich machen, vor allem nicht, wenn der Vergleich von außen aufgezwungen wurde“ sagt Betriebsratsvorsitzender Martin Weick.

Millionen in Standort investiert

Schönemeier, Engelke und Voigt finden die geplante Schließung absurd. „In den Standort Hannover hat der Konzern innerhalb von vier Jahren 17 Millionen Euro investiert“, berichtet Voigt. Gutachten belegten, dass Nexans hier wirtschaftlich arbeitet.

Der Protest mit dem Rad soll ein Symbol und eine Herausforderung sein. „Wir nehmen Mühe und Schmerz auf uns. Wir legen nicht einfach die Hände in den Schoß.“ Zur Kundgebung wären sie auf jeden Fall geradelt, so System-Ingenieur Voigt. „Auch Minustemperaturen, Dauerregen oder Schnee hätten uns nicht abgehalten.“

Von Vera König