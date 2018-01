Neujahrsempfang in den Herrenhäuser Gärten

Stadtpolitik

Der Oberbürgermeister Stefan Schostok lädt alle Bürger Hannovers in die Herrenhäuser Gärten. GOP, Sea Life, Berggarten und Museen sind auch dabei.

hannover. Neujahrsempfang an einem der schönsten und prominentesten Orte in Hannover, den Herrenhäuser Gärten – und nicht etwa nur für prominente Menschen, sondern für alle Bürger Hannovers: Dazu lädt Oberbürgermeister Stefan Schostok am Montag, 8. Januar, ab 17 Uhr ein. Was allen Gästen besonders gut gefallen dürfte: Das Fest im Gebäudeensemble der Herrenhäuser Gärten ist nicht nur programmlich breit aufgestellt, sondern auch noch umsonst und – überwiegend – drinnen.

Das Programm beim „Open House in Herrenhausen“ beginnt um 18 Uhr und dauert bis 20 Uhr, zuvor geht der Empfang der Bürger in der Galerie über die Bühne. OB Schostok begrüßt dort die Gäste um 17.30 Uhr mit seiner Neujahrsansprache, anschließend müssen sie sich entscheiden: Das GOP präsentiert in der Orangerie Künstler aus dem aktuellen Wintervarieté „Machine de Cirque“, das Sea Life und der Berggarten dürften ebenfalls viele Besucher interessieren. Zugkräftig sind sicherlich auch die Taschenlampenführungen zur Grotte. Informationsstände politischer und gesellschaftlicher Gruppen sind ebenso zu finden wie Angebote für Kultur- (im Museum) sowie für Wissenschaftsinteressierte (Kurzvorträge im Tagungszen­trum).

Den Neujahrsempfang für alle Bürger hatte Schostoks Vorgänger Stephan Weil eingeführt, mittlerweile gibt es ihn zum fünften Mal. Die Kosten (Essen, Getränke, Organisation, Sicherheit, Technik) belaufen sich nach Auskunft der Stadt auf 35 000 Euro, bewegen sich also auf dem Niveau der Vorjahre.

Von Michael Lange