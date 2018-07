Hannover

Der Keller ist bereits fertig die Wände im Erdgeschoss errichtet: Im Februar haben die Arbeiten begonnen, zum Wintersemester 2019/2020 soll das „Internationale Quartier“ auch Wände sowie ein Dach haben und bezugsbereit sein. Der Name des Quartiers ergibt sich aus der überwiegenden Internationalität (60 Prozent) der beim Studentenwerk wohnenden Studenten. Die etwa 20 Quadratmeter großen Wohnungen soll der Student für rund 370 Euro im Monat bekommen, inklusive Nebenkosten und Internet.

Zuschuss vom Land

Die Bauherren kostet der Fünf-Etagen-Bau etwa 9 Millionen Euro. Das Land gibt einen Zuschuss von 1,5 Millionen sowie ein Darlehen von 5,2 Millionen Euro. Denn der Mangel an Studentenwohnungen in Hannover ist groß, das betonte auch Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler bei der Gründungsfeier. „Die Politik hat den Etat dafür bereits angehoben, es ist aber noch viel zu machen“, gab er zu. Er schlug auch vor, dass man Studenten im Umland, etwa in Wunstorf unterbringen könne, wenn in Hannover voll sei. „Auch dort lässt es sich schön wohnen.“

Weiteres Wohnheim in der Nordstadt

„Dass Land Niedersachsen hat den zusätzlichen Bedarf an studentischem Wohnraum in Hannover erkannt“, lobte Eberhard Hoffmann, Geschäftsführer des Studentenwerks die Förderung. „Ich hoffe aber sehr, dass die Wohnheimförderung dauerhaft fortgeführt wird.“ Für die nächste Zukunft ist zumindest gesorgt: Zeitgleich mit der Fertigstellung des Internationalen Quartiers im Wintersemester 2019/2020 wird das Studentenwerk Hannover auch ein Apartment-Wohnheim mit 162 Plätzen in Garbsen übernehmen. Und: Das nächste Bauprojekt ist bereits in Planung. Etwa ein Jahr später sollen an der Haltenhoffstraße in der Nordstadt 184 neue Wohnheimplätze entstehen.

Von Simon Polreich