Hannover

Schon einmal trug der Platz den Namen – von 1871 bis 1933. Am Freitag wurde „Neues Haus“ die Adresse der Hochschule für Musik und Theater. Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch enthüllte das Straßenschild, das an das beliebte Ausflugslokal an dieser Stelle erinnert. Geblieben sind davon noch die Arkaden, die vor der Hochschule zu sehen sind.

Den Anstoß für die Umbenennung hatte die frühere Linke und heute parteilose Gunda Pollok-Jabbi im Oktober 2017 gegeben. Anlass war, dass die Bundeswehr sich für eine Umbenennung der Emmich-Cambrai-Kaserne in Hannover entschieden hatte. Sie heißt mittlerweile nach dem in Afghanistan gefallenen Hauptfeldwebel Tobias Lagenstein.

Emmich werden Kriegsverbrechen vorgeworfen

Otto von Emmich werden Kriegsverbrechen im Ersten Weltkrieg vorgeworfen. 1933 war der Platz, der Oststadt und Zooviertel verbindet, nach ihm benannt worden. Emmich war maßgeblich für die Eroberung der belgischen Stadt Lüttich zu Beginn des Krieges verantwortlich. Im August 1915 war er wenige Monate vor seinem Tod im Dezember 1915 zum Ehrenbürger Hannovers ernannt worden.

Die Gaststätte "Neues Haus" am Emmichplatz um 1963. Kaffeegarten Wilhelm Hauschild. Quelle: Wilhelm Hauschild

„Preußisch, militante Verklärung“ nannte Bezirksbürgermeisterin Kupsch die Benennung des Platzes nach Emmich in 1933. Beliebt sei dieser Name bei den Hannoveranern „ohnehin nie gewesen“. Auch ein Kriegerdenkmal war für Emmich aufgestellt worden.

Die Arkaden samt Eingangspavillon, die vom angerissenen Konzertcafé "Neues Haus" am Emmichplatz abgerissen wurden, hat man vor der an dieser Stelle errichteten Hochschule für Musik, Theater und Tanz wieder aufgestellt. Sie stehen unter Denkmalschutz. Foto vom 29.12.1972. Quelle: HP, Hannoversche Presse

Grüne wollten Platz nach Alma Rosé benennen

Kupsch erinnerte auch an „emotionale Debatten“, die der Bezirksrat über die Frage des neuen Namens geführt hatte. Vor allem die Grünen hatten sich vehement gegen „Neues Haus“ gewehrt. Sie wollten, dass der Platz nach Alma Rosé benannt wird, die bis zu ihrem Tod 1944 das Mädchenorchester im Vernichtungslager Auschwitz geleitet hatte. Durchsetzen konnten sich die Grünen damit jedoch nicht.

Für „Neues Haus“ hatte sich auch eine Mehrheit der Anlieger ausgesprochen, die die Stadt befragt hatte. „Wir können gut damit leben“, sagt Heiko Behnke, Verwaltungswirt der Hochschule. Auch die werde bald ein neues Haus sein. Denn das Land gibt 23 Millionen Euro für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes. 2020 soll es damit losgehen.

Von Christian Bohnenkamp