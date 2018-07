Hannover

Neue Aufregung um Doppelkorn: Nach der mutmaßlichen Insolvenzverschleppung des zeitweise mit europäischen Haftbefehl gesuchten Ex-Chefs Manuel P. kann der neue Eigentümer Friedrich Dieter das Hauptgeschäft in der Limmerstraße 58 (Linden) ab September nicht weiterführen. Vermieterin Christa G. will den Vertrag mit Geschäftsmann Friedrich auslaufen lassen – offenbar, weil sie die traditionsreiche Arbeit der Öko-Bäckerei nicht fortgeführt sieht.

Der Laden in der Limmerstraße ist quasi das Herzstück der Doppelkorn-Läden. In das Backsteingebäude soll aber wieder ein Bäcker einziehen – ein Öko-Bäcker alten Schlages sozusagen. Gewährleistet werden solle dies dadurch, dass langjährige Kunden und Mitarbeiter Doppelkorns sich - neudeutsch crowdfunding – in einer Genossenschaft zusammengetan haben. Diese Genossenschaft will die Räumlichkeiten mieten, umbauen und neu als gute alte Öko-Bäckerei eröffnen.

Beim neuen Chef Dieter stößt dies auf Unverständnis, er sieht sich einer Intrige ausgesetzt. Der langjährige Doppelkorn-Chef Manfred Dust (70), der die Traditionsbäckerei mit zwölf Filialen, einer Bäckerei in Laatzen und 120 Mitarbeitern im März an Manuel P. verkauft hatte, kann die Weigerung der Vermieter G. gut nachvollziehen. „Sie möchte einen richtigen Öko-Betrieb in ihren Räumlichkeiten, das ist jetzt nicht gewährleistet“, meint er zur NP. So habe Dieter die Bäckerei in Laatzen dicht gemacht, das Mehl aus einen anderen Bäckereibetrieb in Ibbenbühren (Nordrhein-Westfalen) nach Hannover bringen lassen. „Diese Fahrerei ist ja auch ökologisch fragwürdig“, sagt Dust. Außerdem sei das Bio-Sortiment in den Läden stark verringert worden, „das Sortiment dünnte total aus“. Er jedenfalls wolle das Brot der Genossenschaft für den Bioladen seiner Frau Heike Dust, "Biologisch" (Linden), bestellen und verkaufen. „Die alte Qualität muss wieder angeboten werden, da ist einiges schief gegangen.“

Die Idee, aus der Traditionsbäckerei ein genossenschaftliches Projekt zu machen, ist bereits vor neun Monaten aufgekommen, als Zwischen-Chef Manuel P. die Betriebe Knall auf Fall sich selbst überließ – nicht ohne zuvor noch die Geschäftskonten leer zu räumen. Sollten die zehn bis zwölf Genossenschaftler tatsächlich eine Art Doppelkorn-Original aufbauen können, knüpfen sie damit an die Anfänge an. 1983 wurde Doppelkorn von einem Kollektiv gegründet – in der Limmerstraße 58.

Von Petra Rückerl