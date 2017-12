Neuer Vorstand bei der Üstra

ÖPNV

Wechsel an der Spitze: Die Üstra bekommt zwei neue Vorstände. Der Vorstandvorsitzende, André Neiß, und der Vorstand für Personal und Betrieb, Wilhelm Lindenberg, wurden abberufen.

Hannover. Der Aufsichtsrat der Üstra hat in einer Sitzung am Freitag einen neuen Vorstand bestellt. Neuer Vorstandsvorsitzender wird Dr. Volkhardt Klöppner. Der 49-Jährige ist gebürtiger Hannoveraner, lebt aber derzeit in Nordrhein-Westfalen. Wie die üstra mitteilte, hat er bereits in großen Unternehmen als Vorstand und Geschäftsführer gearbeitet. Der Üstra-Aufsichtsratsvorsitzende Ulf-Birger Franz erklärt: "Wir haben uns bewusst für einen erfahrenen Manager mit Erfahrung in verschiedenen Branchen entschieden, um wieder Ruhe in das Unternehmen zu bringen und die Strukturen weiterzuentwickeln."

Neue Arbeitsdirektorin wird Denise Hain, die zuvor Betriebsratsvorsitzende war. Zudem wird im kommenden Jahr die Stelle für einen dritten Vorstand ausgeschrieben, der sich um den Betrieb und Innovation kümmern soll.

Der Aufsichtsrat hat beschlossen neue Regelungen zur Unternehmensführung einzuführen, damit sich Fehler und Rechtsverstöße bei Auftragsvergaben und Fördermitteln nicht wiederholen. Die Busflotte wird weiterhin schrittweise auf Elektrobusse umgestellt, ab Mitte der 2020er Jahre soll eine neue Stadtbahngeneration folgen.

In den vergangenen Monaten hatte es mehrere Vorwürfe und Verfahren gegeben, weil Aufträge nicht rechtskonform ausgeschrieben und vergeben wurden. Mehr dazu hier:

