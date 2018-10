Hannover

Wie kann man eine Stadt neu entdecken, in der man geboren wurde. Oder in der man zumindest schon seit vielen Jahren lebt? Es ist immer eine Frage der Perspektive, sagt Kunstfotograf Marc Theis. Denn es gibt immer etwas zu entdecken.

Der gebürtige Luxemburger lebt seit mehr als 35 Jahren in Hannover, hat die Scorpions auf ihren Tourneen begleitet und wurde mit mehreren Preisen (Gold beim „Nikon Contest“, „best cookbook in the world“) ausgezeichnet. Doch immer wieder versucht er auch den Blick der Hannoveraner auf ihre Stadt neu zu schärfen.

Für seinen neuen Kalender hat er deshalb markante Punkte Hannovers von oben betrachtet. Besonders hervor stechen dabei die Anlagen der Herrenhäuser Gärten: Die Kuppel des Leibniztempels im Georgengarten, das Paradies im Berggarten in frischen Frühlingsfarben, das Zentrum des Parterres mit der Glockenfontäne – das alles ist von einem ungewohnten Blickwinkel aus zu sehen.

Erhältlich ist der Wandkalender „Hannover – A Different View“ (im Querformat 42 cm x 59 cm, DIN A 2) im Info-Pavillon und im Shop des Museums Schloss Herrenhausen. Preis: 28 Euro.

Von NP