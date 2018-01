Neuer Akt im Härke-Trauerspiel

Akteneinsicht im Rathaus

„Härke hat Mist gebaut.“ Das belegt aus Sicht der Kommunalpolitik die Akteneinsicht zum Disziplinarverfahren gegen den Kulturdezernenten. Der hat seine Bitte um vorzeitigen Ruhestand inzwischen revidiert.

Hannover. Drei Stunden, zehn Akten – und am Ende will niemand über das sprechen, was er gesehen und gehört hat. Der Fall Harald Härke und seine Folgen macht inzwischen hannoversche Politiker fast zu Experten in Sachen Personalrecht. Gestern haben einige von ihnen Einsicht genommen in die Personalakten von Kulturdezernent Harald Härke und in die zu bisherigen Ermittlungen im Disziplinarverfahren gegen ihn.

Laut gängiger Definition heißt Einsicht bekanntlich, dass etwas zuvor Nebulöses oder nur vage Bekanntes genau erkannt, geistig erfasst und sachlich richtig begriffen werden kann. Der gestrige Erkenntnisgewinn lässt sich in vier Worten zusammenfassen: „Härke hat Mist gebaut.“ Was bisher kaum jemand angezweifelt hat, was er selbst einräumt und was letztendlich das Disziplinarverfahren gegen ihn auslöste.

Aus den Akten, vor allem aus den Zeugenvernehmungen, soll klar hervorgehen, inwieweit Härke seine Stellung und seinen Einfluss im Rathaus nutzte, um seiner Lebensgefährtin einen besser bezahlten Posten im Kulturbüro zu verschaffen. Die Stelle in der Ausschreibung scheint ihr wie auf den Leib geschrieben. Härke hat inzwischen bekannt, er habe nicht die nötige Distanz bewahrt. Das halten etliche im Rat für stark untertrieben.

Schon Ende April, so belegen die Akten, gab es zu dem Verfahren einen sehr deutlichen Hinweis auf Härkes Einflussnahme ans OB-Büro. OB Stefan Schostok berichtete dem Verwaltungsausschuss allerdings erst am 19. Oktober darüber, dass er vor zwei Wochen ein Disziplinarverfahren eingeleitet habe.

Das hat vielfache Folgen: Härke verlor die Zuständigkeit fürs Personaldezernat, sollte zwei Jahre früher in den Ruhestand gehen. Dann entzog ihm der OB die Zuständigkeit für die Bewerbung Hannovers als europäische Kulturhauptstadt und drängte ihn zur mündlichen Bitte um vorzeitigen Ruhestand.

Von der ist der Noch-Kulturdezernent inzwischen wieder abgerückt. Per Mail hat er am Donnerstag um 14.30 Uhr seinen Dienstherrn darüber informiert. Dessen Büro aber soll den Vermerk „Eilt, bitte sofort vorlegen“ übersehen und den Ausdruck in Schostoks Postmappe gepackt haben. Wo dieser ihn angeblich 24 oder noch mehr Stunden später entdeckt hat.

Wer schon mal beobachtet hat, wie oft der hannoversche Rathauschef sein Handy zückt, um Mails zu lesen (auch gerade vom Fernsehen dokumentiert beim Bundesparteitag der SPD zur GroKo), mag dieser Schilderung nicht glauben. Wenn sie aber zutrifft, hat das OB-Büro Mist gebaut – und einer inzwischen bundesweit mit viel Spott betrachteten Personalposse einen weiteren Akt beschert.

Aber ist es wirklich bloß eine Posse? Für Härke wird es zum Trauerspiel, nach 43 Jahren Engagements für die öffentliche Verwaltung nicht erhobenen Hauptes und mit guter Reputation zu gehen. Für Schostok ist es ein Trauerspiel, nach gerade 1564 Tagen im Amt schon öffentlich dokumentiert zu haben, dass seine Führungskompetenz und sein Krisenmanagement verbesserungswürdig sind.

Im Interesse dieser Stadt und ihrer Bürger sei allen Beteiligten Einsicht gewünscht – mehr als sie bloße Akteneinsicht bringt. Wenn schon Trauerspiel, dann nur ein bundesweit bejubelter Beitrag Hannovers als europäische Kulturhauptstadt.

Von Vera König