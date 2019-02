Autofahrer in deutschen Städten brauchen viel Geduld: Im Bundesdurchschnitt verbrachten sie im Jahr 2018 mehr als 120 Stunden im Stau, wie eine neue Studie zeigt. Stauhauptstadt ist Berlin: Dort verloren Autofahrer im Schnitt 154 Stunden in dichtem Verkehr und Stau. Auch in Hannover kommen viele Stunden zusammen.