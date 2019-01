Meine Stadt Neue Sophienschule - „Mit dem SUV ins Klassenzimmer“: Anwohner kritisieren Elterntaxi-Zone Weil laut Verkehrsgutachter „viele Eltern ihre Kinder mit dem SUV ins Klassenzimmer fahren wollen“, wird es vor dem Neubau der Sophienschule im Zooviertel eine extra Zone für Elterntaxis geben. Das gefällt nicht allen. Anwohner fürchten mehr Lärm und Verkehr.

Großprojekt: Rund 50 Millionen Euro investiert die Stadt in das neue Schulzentrum am Zooviertel. Schon in diesem Jahr beginnen die Arbeiten. Quelle: Heusel