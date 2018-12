Hannover

Ein paar Tage vor Weihnachten ist sie fertig geworden, die neue Obdachlosenunterkunft. In der Südstadter Langensalzastraße, wo vorher das Grünflächenamt der Stadt war, können ab Donnerstag 55 wohnungslose Frauen mit ihren Kindern Unterschlupf finden.

Am Dienstag wurde die Einrichtung erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Für 2,9 Millionen Euro wurde das Gebäude saniert. Über insgesamt vier Geschosse verteilen sich sieben Wohnungen, dreizehn Einzelzimmer und zwei Doppelzimmer. Außerdem gibt es neun Notschlafplätze.

Normalerweise müssen sich die Obdachlosen beim Wohnungsamt melden, um einer Unterkunft zugeteilt zu werden. Werden frauen jedoch plötzlich obdachlos, können sie in der Langensalzastraße für eine Nacht Unterschlupf finden.

Kinderspielraum und Grußßenräume

Die Wohnungen im Untergeschoss, neben den Notschlafräumen, teilen sich eine Küche und ein Gemeinschaftsbad. Die Einzel- und Doppelzimmer in den oberen Etagen haben einen eigenen Kühlschrank und Tisch im Zimmer. Jede Etage hat außerdem einen Gruppenraum. Das Erdgeschoss verfügt zusätzlich über einen Kinderspielraum und einen Außenbereich mit Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten. Konzipiert hat das die Living Quarter GmbH, die die Unterkunft betreibt.

Hier können die Bewohner innen erstmal bleiben, bis sie eine Wohnung gefunden haben. „Und das ist nicht einfach“, sagte Ralf Lüdtke vom Wohnungsamt. Auf die Frage der anwesenden Obdachlosen Erika H., ob das Geld nicht besser in mehr Wohnraum investiert worden wäre, entgegnete er: „Hier ist auch ein Ort zum Auffangen der Obdachlosen. Viele müssen erst noch erlernen, wie man einen Wohnraum bewirtschaftet. Es soll nicht das Ziel sein, dass ein Mensch nach kurzer Zeit wieder aus seiner Wohnung rausfliegt.“

Für die Betreuung der Obdachlosen gibt es zwei Sozialmitarbeiterinnen – sie decken insgesamt 40 Stunden pro Woche ab. Bezahlen müssen die Obdachlosen 159 Euro im Monat für solch eine Unterkunft.

Wachdienst rund um die Uhr

Erika H. denkt darüber nach, einzuziehen, aber: „Ich habe Angst – ich habe schlechte Erfahrungen mit solchen Unterkünften gemacht und bin traumatisiert.“ Sie habe es schon erlebt, mit einem schizophrenen Drogenabhängigen in einem Zimmer leben zu müssen. Die Betreiber versicherten ihr, dass so etwas hier nicht passieren soll: Rund um die Uhr gebe es einen Wachdienst – außerdem seien nur Frauen unterbracht.

In Hannover ist es die dritte Obdachlosenunterkunft für Frauen. Außerdem gibt es noch drei für Männer und sechs für Familien. Der Bedarf für eine weitere Einrichtung sei da gewesen, so Lüdtke: „Die Zahl der Obdachlosen steigt. Zwar ist sie schwer einzuschätzen, aber die Anfragen nach den Unterkünften steigen jedes Jahr um zehn Prozent.“ Trotzdem seien die Unterkünfte nicht überlastet – in der Südstadt sind noch Plätze frei.

Von Josina Kelz