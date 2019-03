Hannover

Fünf Quadratmeter misst die Videoleinwand, die das Büro der neuen Protec-Leitstelle dominiert. Sechs 55 Zoll LCD-Displays wurden dafür zusammengeschaltet. Darauf, wie auf den Monitoren an den einzelnen Schreibtischen, wird ab sofort kontrolliert, was an Hannovers Haltestelle vor sich geht.

Die Einsatzleitstelle an der Fernroder Straße direkt hinter dem Hauptbahnhof ist am Freitag offiziell eröffnet worden. 186 Stadtbahnhaltestellen sind mit Kameras ausgestattet, die von der Üstra-Tochter bedient werden. Für die 270 Mitarbeiter sind zudem Büro- und Aufenthaltsräume geschaffen worden, und Umkleidekabinen samt Kleiderkammer für die Kollegen der U-Bahn-Wache. Alles in edlem Blau und Grau gehalten, mit großer Fensterfront für Tageslicht.

„Durch die moderne Technik können wir nun effektiver und effizienter für die Sicherheit im ÖPNV in Hannover sorgen“, sagt Protec-Geschäftsführer Mathias Lindscheid. Damit werde auch das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste gesteigert, ergänzt Volkhardt Klöppner, Vorstandsvorsitzender der Üstra. Die Ausrüstung ermöglicht den Mitarbeitern der Protec nun in Echtzeit zu reagieren.

420 000 Euro wurden in die neuen Räumlichkeiten auf 750 Quadratmetern investiert. Rund zehn Kilometer Kabel mussten etwa verlegt werden, um eine schnelle Verbindung zwischen Server, Büros und Leitstelle zu ermöglichen.

Klöppner: „Durch die neue Technik und die zentrale Unterbringung kann die Protec noch professioneller arbeiten. Für die zukünftigen Herausforderungen sind für somit gut aufgestellt.“

Von Eva-Maria Weiß