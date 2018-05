Hannover

Die Internetseite der Stadt ist nicht mehr zeitgemäß – zu dieser Erkenntnis kamen am Mittwoch die Mitglieder des Organisations- und Personalausschusses. Den Nutzern soll nun der Zugriff erleichtert werden: mehr Klarheit, mehr Transparenz. Kurzum: Es soll eine neue Homepage her. Der Beschluss fiel einstimmig. „Ein wichtiger Schritt für die Digitalisierungsstrategie“, meinte Vorsitzende und SPD- Fraktionschefin Christine Kastening. Die Strategie steht nämlich ganz oben auf der Agenda. Doch möglicherweise verbirgt sich hinter dem Relaunch auch der Kampf gegen die sinkenden Seitenaufrufe.

Zu niedrige Klickzahlen

Wie die NP aus vertraulichen Unterlagen erfahren hat, sind die nämlich fast so niedrig wie zuletzt 2012. Im vierten Quartal 2017 waren es nur noch 3,61 Millionen Zugriffe. Zum Vergleich: Nach dem letzten Relaunch 2012 stiegen die Zugriffe zum Teil bis auf 4,46 Millionen im Quartal (2015). Rainer Appelt, Sachgebietsleiter im Bereich neue Medien, sieht bei der aktuellen Website Schwierigkeiten, „die behördliche Identität zu erkennen“.

Meint: Dem Nutzer wird nicht klar, ob es sich um Inhalte der Stadt oder der Region handelt. In Zukunft soll sich das ändern. Außerdem sollen die Inhalte in leichter Sprache gestaltetet werden. Die Hannover.de Internet GmbH, Betreiber der Webseite, will hierfür sogar für zwei Jahre eine neue Stelle schaffen, die Inhalte in leichte Sprache übersetzt. Für den Relaunch will man bis zu 714 000 Euro in die Hand nehmen. Die Stadt allein soll 357 000 Euro der Kosten tragen. Die andere Hälfte übernimmt die Region.

Von Mandy Sarti