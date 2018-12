Hannover

Zum Fahrplanwechsel hat die Üstra nicht nur Haltestellen umbenannt, in der Innenstadt ging auf der sogenannten D-Linie auch der neue Hochbahnsteig am Steintor ans Netz.

Erste Belastungsprobe am Sonnabend

Der oberirdische Ausbau der Stadtbahnlinien 10 und 17 ist damit weitestgehend abgeschlossen. Die Haltestelle Clevertor und die Ersatzhaltestelle Steintor in der Kurt-Schumacher-Straße gibt es nicht mehr. Dafür ist der Mendini-Stopp wieder in Betrieb – allerdings nur als Bushaltestelle für die Sprinterbusse der Regiobus.

Seit Sonntag wird der Hochbahnsteig am Steintor von der Linie 10 und 17 angefahren. Quelle: Wölki/hannovercontex

Am Montag lief der Verkehr unter den neuen Rahmenbedingungen weitestgehend störungsfrei, nur im Posttunnel kam es ab und an zu einem Rückstau. Die erste echte Belastungsprobe wartet dann wohl beim Shoppingverkehr am Sonnabend.

Von r.