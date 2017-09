Neue Ausstellung: Die Ahnen des Smartphones

Hannover

54 Millionen Deutsche besitzen ein Smartphone. 19 Millionen surfen damit täglich im Internet. Und 80 Prozent sagen sogar, dass das Smartphone eine große Erleichterung im Alltag ist. Seitdem vor zehn Jahren das iPhone auf den Markt kam, ist das Smartphone massentauglich. Und es hat unser Leben auf vielfältige Weise verändert. Nun widmet das Historische Museum dieser Erfindung eine Ausstellung. Dienstagabend wurde „Wege zum Smartphone“ eröffnet.

Hannover. Die interaktive Ausstellung, die zusammen mit dem Kultursoziologen Lutz Hieber und dem Elektrotechniker Wolfgang Mathis konzipiert wurde, zeigt die Kultur- und Technikgeschichte der Kommunikationsmedien. „Das ist zunächst schon eine eher ungewöhnliche Ausstellung, weil wir uns statt mit klappernden Ritterrüstungen mit etwas Gegenwärtigem beschäftigen“, sagt Muse­umsdirektor Thomas Schwark. Doch das Smartphone sei schließlich sehr viel mehr als nur ein Telefon.

Die Ausstellung beleuchtet, wie der Name bereits andeutet, den Weg hin zum Smartphone. Der Fokus liegt dabei auf den technischen Fortschritten des 19. und 20. Jahrhunderts, die es den Menschen überhaupt erst ermöglichten, schnell und vor allem global zu kommunizieren. „Ohne Telegrafie, Rundfunk, Film, Schallplatte oder Digitalrechner wäre das heutige Smartphone nicht denkbar. Es verfügt über eine Kombination all dieser Kommunikationsformen und bildet den bisherigen Endpunkt“, so Kuratorin Anja Titze.

Neben der technischen Geschichte spürt die Ausstellung auch der Frage nach, wie die elektronischen Kommunikationsmedien die Wahrnehmung und den Horizont der Menschen verändert haben. Eines wissen wir mit Sicherheit, so Kultursoziologe Hieber: „Das Smartphone ist für viele Fluch und Segen zugleich.“

Die Ausstellung „Wege zum Smartphone“ läuft bis zum 8. April 2018. Sie ist täglich – außer montags – ge­öffnet.