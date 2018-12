HANNOVER

Völlig entspannt liegt Nepi (5) auf dem Rücken und lässt sich von Eckhard Dollase (67) den Bauch kraulen. Seine Augen sind geschlossen. „Jetzt arbeitet der Hund“, sagt Psychotherapeut Andreas Feyerabend. Das klingt absurd, aber es ist so. Der Chihuahua lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, kein Gespräch stört ihn, kein Schlüsselrascheln schreckt ihn auf. Tiefe Konzentration. Nepi schenkt Eckhard Dollase volles Vertrauen. Der Bewohner des Dr. Anne-Wilkening-Fachpflegeheim findet Entspannung und Freude.

Nepi ist der kleinste Therapiehund Deutschlands, 3,4 Kilogramm Seele. Der Chihuahua ist ausgebildet, Tränenflüssigkeit zu wittern. Er ist also ein Fall für traumatisierte und depressive Menschen. Nimmt der kleine Hund mit der großen Seele Traurigkeit bei einem Menschen wahr, geht er zu ihm. Und dann folgt die Kuschelstunde.

„Prinzipiell ist jeder Hund für Therapiezwecke geeignet“, sagt Feyerabend. Ein Jahr hat die Ausbildung von Nepi in Hodenhagen gedauert. Er musste die typischen Unterordnungsübungen erlernen und durfte keine Menschen anbellen. Therapiehunde müssen sehr ausgeglichen sein. Für solche Zwecke bieten sich Rassehunde an, weil deren Charaktereigenschaften bekannt sind. Und Nepi hat Erfahrungen an vorderster Front gemacht. Er begann seine Arbeit in der MHH-Trauma-Ambulanz. „Ein kleiner Hund löst Beschützer-Instinkte bei den Patienten aus“, erklärt der Therapeut. Große Hunde könnten zu leicht Ängste auslösen. Über seine Spiegel-Neuronen lerne der Hund zu erkennen, wer gerade seine Hilfe braucht.

Bei den Patienten ist die positive Wirkung von Therapiehunden nachweisbar. Streßhormone gehen runter, Belohnungshormone gehen hoch. Laienhaft könnte man auch sagen: Es ist die einzigartige Verbindung zwischen Mensch und Tier. In der MHH hatte Nepi eine 38,5-Stunden-Woche. Jetzt sind seine Einsätze bei psychisch kranken Menschen etwas seltener. Andreas Feyerabend leitet die Akademie für Gesundheit und Soziales. Die Einrichtung gibt Menschen in sozialen Berufen psychotherapeutische Fachfortbildungen.

In Dr. Anne-Wilkening-Fachpflegeheimen ist der Nutzen von Therapiehunden schon lange bekannt. Seit 2006 sind Therapiehunde im Einsatz. Sie dürfen auf die Betten springen, sofern eine Decke als Hygiene-Schutz ausgelegt ist. So wie bei Sabine Dupuis (53). Die Multiple Sklerose zwingt sie ins Bett. Sie streichelt Nepi, bekennt aber freimütig: „Eigentlich mag ich lieber Katzen.“ Den kleinen Therapiehund stört das nicht. Er hilft, weil er es kann.

Stets hat Andreas Feyerabend sein mobiles Hündekörbchen dabei. Ist Nepi mal erschöpft von der Arbeit, zieht sich der Rüde in seine kleine Hüte zurück. „Das wird auch von den Patienten akzeptiert“, sagt der Psychotherapeut. Und nach einem Arbeitstag voller Streicheleinheiten ist der kleine Hund richtig erschöpft.

Von Thomas Nagel