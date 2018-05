Hannover

Sonne, Temperaturen um die 25 Grad und kaum Regen: Für besseres Wetter muss derzeit niemand Hannover verlassen. Selten war der Mai so schön, wie in diesem Jahr. Laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt dem Norden noch bis zum Monatsende das Sommerwetter erhalten.

Schon der April hatte alle Rekorde gebrochen. Er war nach Angaben des DWD der wärmste April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Im Mai geht das bislang so weiter.

Nur an vier Tagen regen

Das zeigt sich insbesondere am Niederschlag. So sind nach DWD-Zahlen von der Wetterstation in Hannover-Langenhagen bis zum 22. Mai gerade einmal 2,4 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Es regnete gerade einmal an vier Tagen. Zum Vergleich: Das sind bislang gerade einmal vier Prozent des langjährigen Monatsmittels von 1961 bis 1990. Dies liegt bei 62,4 Liter pro Quadratmeter.

Die Wettervorhersage für Donnerstag. Quelle: DWD

Im vergangenen Jahr kam vom Januar bis Mai ebenfalls weniger Regen als üblich vom Himmel. Der Juli war dann allerdings richtig nass. Dort fiel 260 Prozent mehr Regen als im Durchschnitt und führte zu heftigen Überschwemmungen.

Waldbrandgefahr ist hoch

Auch beim Sonnenschein steht der Mai in Hannover schon ganz weit vorne. Bis Dienstag verzeichnete der DWD 205 Sonnenstunden - damit ist schon jetzt der üblichen Durchschnittswert des Monats erreicht. An neun Tagen schien die Sonne über 13 Stunden. Dies sei laut eines DWD-Sprechers "ungewöhnlich viel".

Das schöne Sommerwetter bringt allerdings auch Nachteile mit sich. So ist die Waldbrandgefahr in den vergangenen Tagen enorm angestiegen. In der Region Hannover gilt die zweithöchste Warnstufe, in Celle sogar die höchste. Dies werde sich auch in den kommenden Tagen kaum ändern, teilte der DWD mit.

sp