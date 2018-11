Hannover

Der Vorverkauf für das einzige Konzert in Norddeutschland beginnt am kommenden Mittwoch, 28. November (10 Uhr), mit einem exklusiven Presale über eventim.de. Ab Freitag, 30. November (10 Uhr), sind dann Tickets im allgemeinen Vorverkauf unter 0511 – 12123333, bei Hannover-Concerts und im NP-Ticketshop erhältlich.

Hannover Concerts schreibt: „Wir freuen uns riesig, mit Phil Collins einmal mehr einen der größten Popstars aller Zeiten präsentieren zu dürfen. In Hannover feierte er sowohl als Solo-Künstler als auch mit den legendären Genesis gigantische Erfolge. Mit Genesis verkaufte er das Niedersachsenstadion dreimal aus: am 7. Juni 1987, am 13. Juli 1992 und zuletzt nach dem WM-Umbau zur AWD Arena am 23. Juni 2007.

Noch eindrucksvoller liest sich sein Siegeszug in der Landeshauptstadt als Solokünstler. 1990 füllte er das Niedersachsenstadion zweimal (17./18. Juli), ehe er 1994 an gleicher Stelle den Besucherrekord mit vier ausverkauften Shows aufstellte. Seinerzeit fasste das Stadion noch 60.000 Fans. Es folgten zwei weitere Konzerte am 31. Oktober/1. November 1997 in der Messehalle 2.

Hannover mit seinen Fans war stets eine Phil Collins-Hochburg. Umso glücklicher sind wir, dass der Ausnahmekünstler im kommenden Sommer zurückkehrt. Für eine Ankündigung dieses sensationellen Events in einem ohnehin außergewöhnlichen Open Air-Sommer bedanken wir uns im Voraus.“

