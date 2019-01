Hannover

Es war schon einmal kälter beim Neujahrs-Nacktschwimmen im Misburger Sonnensee auf dem Gelände des Bundes für Familiensport und Freie Lebensgestaltung (Bffl). „Wir haben hier schon vorher Löcher in das Eis geschlagen. Dieses Mal können wir Sonnenschirme aufstellen“, scherzte Gunther Schwieger vom Vorstand des Bffl, als es kurz vor dem Anbaden auch noch aufhörte zu regnen. Dennoch gibt es Angenehmeres, als nackt bei sieben Grad in das fast genauso kalte Wasser zu springen. Das dachten sich sicherlich auch einige der 50 anderen Gäste beim Tag der offenen Tür des Bffl, die das Schauspiel lieber bei Glühwein und Bratwurst beobachteten.

Von der Kälte ließen sich die 20 wagemutigen FFK-Anhänger aber nicht abschrecken, auch wenn das Bad bei einigen nicht sonderlich lange ausfiel. Bereits nach ungefähr 20 Sekunden hüpfte der erste Nacktschwimmer wieder aus dem Wasser. „Das reicht“, sagte er und lief mit einem Lächeln in Richtung Sauna. Karsten Heddenhausen hat schon schlimmeres erlebt. Er fuhr lange Zeit regelmäßig in den Harz zur Okertalsperre. „Da wurden Löcher in das Eis gemacht. Dagegen ist das hier richtig kuschelig“, sagte er. Das Neujahrs-Anbaden gehört für ihn zur Tradition – seit vier Jahren fährt er dafür nun regelmäßig zum Sonnensee.

Miriam und Ralf Rischer sind mit ihren drei Kindern schon im Vorjahr dabei gewesen. „Es ist sehr kalt, aber auch erfrischend“, sagt die neunjährige Martha. Es mache einfach Spaß, erzählt ihre Mutter. Karin Bergel war noch im Wasser, als die letzten im Eiltempo Richtung Kabine hasteten. Für sie war es eine Premiere, auch beim Weg in die Kabine ließ sich die 83-Jährige viel Zeit. In die Sauna folgte sie den anderen nicht. „Das ist mir da zu voll, ich trinke gleich lieber einen Kaffee.“

Auch an anderen Orten sprangen Wagemutige ins Wasser – allerdings in Badesachen. Am Stichkanal bei Letter kamen 23 Neujahrsschwimmer zusammen, im Steinhuder Meer erfrischten sich 60 Teilnehmer.

Von Sascha Priesemann