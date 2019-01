Hannover

Der Zoo freut sich über Nachwuchs bei den Pinguinen in der Yukon Bay. Mit seinen dunklen Knopfaugen, dem frechen Blick, seinem flauschigen Federkleid und seiner liebenswerten Speckfalte am Bauch erobert der kleine „Bootsmann“ die Herzen der Tierpflegerinnen und Tierpfleger. „Bootsmann“ ist der jüngste Nachwuchs bei den Brillenpinguinen in der kanadischen Themenwelt. Statt den normalen Aufgaben eines Seemanns, wie putzen oder Reparatur-Arbeiten, stehen bei ihm eher piepsen und futtern auf der Tagesordnung, um groß und stark zu werden.

Seinen Namen verdankt der Kleine dem besonderen Nest, das sich Mutter Chantalle und Vater Joachim auf der Yukon Queen ausgesucht haben: Gut versteckt im umgedrehten Boot hat das Pärchen ihr Ei bebrütet. Als die Tierpfleger bemerkten, dass das kleine Küken doch sehr lange Zeit beim Schlüpfen brauchte, halfen sie dem im Ei schon piepsenden Vogel vorsichtig aus der bereits angerissenen Eischale.

Fürsorgliche Eltern

Etwa zehn bis elf Wochen nach dem Schlupf bleibt das Pinguin-Küken an Land. Wie bei Brillenpinguinen üblich, kümmern sich auch Chantalle und Joachim gemeinsam um ihren Nachwuchs. Neben dem Wärmen gehört vor allem das Füttern mit einem selbst gemachten Fischbrei zur Aufzucht dazu. So konnte „Bootsmann“ sein Schlupfgewicht von etwa 60 Gramm auf stolze 3,3 Kilogramm erhöhen, sodass sich mittlerweile sogar eine kleine Speckfalte am Bauch abzeichnet. Die wird er bald schon brauchen, denn langsam kommt Bootsmann in das Alter, ab dem er sich selbst versorgen muss.

GUT IM FUTTER: „Bootsmann“ hat sogar schon eine kleine Speckfalte am Bauch bekommen. Quelle: Zoo Hannover

Männchen oder Weibchen?

Ob der kleine Pinguin ein Bootsmann bleibt oder doch eine Bootsfrau ist, wird zurzeit mit einer Federprobe im Labor untersucht. Die war erst jetzt durch die erste Mauser möglich. „Bootsfrau“ steht als Name im Zoo allerdings nicht so hoch im Kurs. „Dann wird es wahrscheinlich Frau Bootsmann werden“, schmunzelt Tierpflegerin Ann Katrin Schumacher. Wie auch immer – der Nachwuchs wird bei guter Witterung ab dem Frühjahr für Besucher in Yukon Bay zu sehen sein.

Von Andreas Krasselt