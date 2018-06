Seelze

Keine Provokation. Nein, dieser Gartenzwerg – Modell „Spanner“, der mit einem Fernglas vom Hochsitz aus auf Nachbars Grundstück blickt – ist Kunst. „Wir sind Künstler“, verteidigt ein Ehepaar aus Seelze diese und weitere Figuren vor Gericht. Und sie drohten: „Wir werden noch viele weitere aufstellen, wenn er seine Kameras nicht abbaut.“ Er – das ist ihr türkischstämmiger Nachbar Dincer E., der das Ehepaar angeblich mit mehreren am Haus installierten Kameras filmt. Unter anderem aus diesem Grund, verklagte ihn das Ehepaar. Er reagierte prompt mit einer Gegenklage. Am Freitag landete der Fall vor dem Amtsgericht. Als Mustermodell eines eskalierter Nachbarschaftsstreits.

Acht Kameras am Haus

Seit dreißig Jahren leben Bernd H. und Frau in dem Haus in Seelze, 2012 zog dann E. mit seiner Ehefrau nebenan ein. Seitdem kam es immer wieder zum Streit. Nicht das erste Mal waren sie vor Gericht. Die Aktenlage: Insgesamt acht Kameras hat E. um sein Haus (mit Gemüseladen an der Front) verteilt, einen Sichtschutzzaun sowie Baustrahler mit Bewegungsmeldern installiert. Auf der Gegenseite: Eine als Bewegungsmelder getarnte Kamera sowie besagte „Kunstfiguren“: Neben dem „Spanner“ noch zwei Eulen, die aufs Nachbargrundstück von Dincer E. blicken. Eine von ihnen mit solarbetriebenen Augen, die nachts rot leuchten.

Rat der Richterin stieß auf taube Ohren

Dazu auf beiden Seiten juristische Verstärkung sowie sieben (!) Gutachten, Klageschriften und Vorwürfe, die zwei Aktenordner füllen. Auch der Gartenzaun und die helle Beleuchtung sind Streitpunkte. „Sie haben wirklich alles getan um sich gegenseitig zu provozieren. Ich fand das schon beim Lesen anstrengend“, kommentierte Richterin Hanna Hintz trocken, die mit bewundernswerter Geduld auf die Parteien einging. „Ich würde dringend Abrüstung empfehlen. Zumal die Häuser ihr Eigentum sind und sie noch viele Jahre nebeneinander leben müssen.“ Ihr Rat stieß jedoch auf taube Ohren. Im Gegenteil, weitere Streit-Anekdoten wurden aufgetischt, was die Richterin schnell unterband.

Pflanzen mit ätzender Flüssigkeit besprüht

Ehepaar H. hielt an der Klage fest: Mindestens drei der Kameras von E. zeigten auf ihr Haus. Auch durch Lüftungsschlitze im Dach seien Kameras auf sie gerichtet. „Wenn einer abrüsten muss, dann er! Jedes mal, wenn ich aus dem Haus gehe, schaue ich in Kameralinsen“, schimpfte die Gattin des Klägers. Dincer E. aber verteidigte sich: Die Kameras brauche er, um sich gegen „Übergriffe“ zu schützen. Unter anderem seien Heckenpflanzen mit einer ätzenden Flüssigkeit besprüht und eine tote Ratte über den Zaun geworfen worden. Die Kameras seien lediglich auf sein Grundstück gerichtet. Dass dies auch ein Gutachter bestätigt hat, wie die Richterin bemerkte, wurde seitens der Kläger mit Gelächter beantwortet. „Wenn der Gutachter weg ist, werden die Kameras wieder auf unser Haus gerichtet!“ Dincer E. fauchte zurück: „Haben Sie dafür Beweise?“ Seine Anwältin sprang ihm bei: „Es werden sehr viele Vermutungen geäußert.“ E. seinerseits klagte bereits zurück: Über eine als Bewegungsmelder getarnte Kamera filme Bernd H. wiederum ihn.

Urteil steht noch aus

Richterin Hintz versuchte zu schlichten, schlug weniger Kameras vor. Oder einen starren Kasten, der die Beweglichkeit der Kameras beschränke – und im Gegenzug weniger Gartenzwerge. Beides wurde abgelehnt. Ein Urteil will die Richterin in vier Wochen fällen. Sie gab den Beteiligten jedoch mit auf den Weg: „Ein Gerichtsspruch wird Sie auch nicht befrieden.“

Von Simon Polreich