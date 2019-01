Hannover

Abbiege-Assistenten in Lkws, die den „toten Winkel“ überwachen, sind in der Region die Ausnahme – doch das ändert sich. Die Verkehrsbetriebe Üstra und Regiobus, aber auch die Abfallentsorger Aha und Remondis planen die serienmäßige Einführung oder Umrüstung ihrer Bus- und Lkw-Flotte.

Die Planungen dafür sind zwar schon angelaufen, der tödliche Unfall einer Schülerin in Lehrte hat Behörden und Firmen aber davon überzeugt, die technische Hilfe mit Nachdruck einzuführen. Wie berichtet, war am Freitagmorgen ein elfjähriges Mädchen an einer Kreuzung von einem Müllfahrzeug erfasst worden – der Fahrer (35) konnte erst Stunden später ermittelt werden. Gegenüber der Polizei gab er an, den Unfall nicht bemerkt zu haben.

Markt der Hersteller überschaubar

„Alles, was der Sicherheit von Menschen dient, daran wird nicht gespart“, sagt Regiobus-Sprecher Tolga Otkun. 250 Busse sind unterwegs, ein Zehntel davon ersetzt das Unternehmen jährlich – 2019 erstmals mit Assistenten, so die Planung. Für das Nachrüsten eines Busses veranschlagt die Regiobus 1300 bis 1500 Euro.

Bei der Üstra fahren drei E-Busse bereits mit Abbiege-Assistent. Für 50 weitere E-Busse in der Innenstadt ist er vorgesehen, so Sprecher Udo Iwannek. Die Üstra hat knapp 140 Busse auf den Linien, 4500 Euro koste eine Nachrüstung pro Üstra-Bus. Problem: „Der Markt der Hersteller ist überschaubar.“

Fahrzeuge teilweise schon umgerüstet

Abfallentsorger Aha will eine Mehrzahl ihrer 228 Sammelfahrzeuge nachrüsten und bei neuen Fahrzeugen obligatorisch vorsehen, so Sprecherin Helene Herich. So verfährt auch der private Anbieter Remondis, der im Umland das Altpapier abholt. „Einige Fahrzeuge sind schon umgerüstet“, sagt Sprecher Michael Schneider.

Die Region hat für die Fahrzeuge ihrer beiden Straßenmeistereien 45 000 Euro fürs Nachrüsten im Haushalt, die Feuerwehr der Stadt Hannover hat bereits zwei Fahrzeuge mit Assistenzsystemen. Das Umrüsten weiterer Fahrzeuge klärt die Stadt, so ein Sprecher.

Die Stadt Langenhagen rüstet ihre Lkws ab 3,5 Tonnen ebenfalls mit Assistenten aus – für zusammen 73 000 Euro.

Von Andreas Voigt