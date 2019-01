Hannover

Mit dem Beginn des neuen Jahres kehrt allmählich auch der Alltag in die Haushalte zurück. Für viele Tiere ist das die schlimmste Zeit des Jahres: Denn viele unter den Baum gelegten Hunde, Katzen oder Kaninchen sind nach den Festtagen schon gar nicht mehr so niedlich, ihre neuen Besitzer immer genervter.

Am Ende landen diese unüberlegten Weihnachtsgeschenke im Heim. Aber erst am Ende: „Leider werden die Tiere häufig im Internet verkauft“, sagt Doris Peterek vom Tierheim Hannover. Wenn der nächste Besitzer auch nicht zufrieden sei, würden die Tiere immer wieder angeboten werden, bis sie am Ende als nicht vermittelbar bei ihnen in Krähenwinkel landen oder ausgesetzt werden. „Wir sind dann eine Abladestelle. Und damit hat das Tierheim sogar noch mehr Arbeit, da die Hunde zum Beispiel die Grundkommandos neu lernen müssen.“

Macht sich Sorgen um die Tiere: Heimleiterin Doris Peterek. Quelle: Dröse

Auch in Krähenwinkel blieb bis zu Beginn des neuen Jahres nicht ruhig. „Wir haben am Tag nach Weihnachten zwei ausgesetzte Schlangen und zwei Hunde gehabt“, sagt Peterek. Und das, obwohl das Aussetzen eine Ordnungswidrigkeit darstellt und nach dem Tierschutzgesetz mit einer Geldbuße von bis zu 25 000 Euro bestraft werden kann. Warum die Abgabe-Zahlen im Tierheim trotzdem rückläufig sind, hat einen Grund: Die Geschenke werden im Internet zu Geld gemacht, das beobachtet Peterek bereits seit Jahren: „Schon ab Mitte der 90-er Jahre wurden weniger Tiere im Heim abgegeben, dafür aber im Internet verkauft.“

Tiere landen bei Ebay

Das bestätigt Kristina Bergerhausen vom Deutschen Tierschutzbund. „ Ebay wird immer populärer. So kann man wenigstens noch Geld damit machen, denken zumindest die Leute.“ Zumal die Abgabe im Tierheim mit einem finanziellen Aufwand verbunden ist. In Hannover sind das für eine gesunde und geimpfte Katze 30 Euro, bei einem Hund variieren die Kosten. „Ist der Hund gesund und geimpft sowie voraussichtlich schnell zu vermitteln, kostet es etwa 100 Euro“, so Peterek. Sie appelliert: „Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorab ausführlich informieren. Auf keinen Fall sollte man ein Tier zu den Festlichkeiten verschenken.“ Stattdessen biete sich ein Gutschein oder ein Besuch im Tierheim an, das Tier sollte dann erst nach den Feiertagen gekauft werden.

Hundewelpen unterm Weihnachtsbaum

Erst kurz vor Weihnachten gab es noch einen Anruf bei Peterek: „Da wollte jemand für sein Kind ein Kaninchen kaufen und es zu Weihnachten verschenken. Das konnten wir ihm erstmal ausreden.“ Vor allem Hundewelpen seien es, die unter dem Weihnachtsbaum liegen. Die werden in der Regel für wenig Geld bei Hundehändlern gekauft. Auch dafür hat Peterek kein Verständnis. „Es gibt leider immer noch gutgläubige Käufer. Die Tiere sind nicht versorgt, sie haben keine Papiere und werden schnell krank.“ Da die Tierarztkosten dann häufig hoch sind, landen die Tiere im Heim. „Bei so uninformierten Leute fasse ich mir an den Kopf.“

Viele wichtige Informationen fehlen

So findet sich zum Beispiel eine Anzeige vom 26. Dezember mit der Zeile „Tiger und Momo suchen Tierliebhaber mit viel Geduld“ im Internet. Dazu ein einziger Satz in der Anzeige: „Da beide Tiere 'Angsthunde' sind, benötigen Sie Liebe, Geduld und Landleben.....nur wer das bieten kann, kann sich bei mir melden!“ und ein Foto mit zwei schlecht zu erkennenden dunklen Hunden, die vermutlich Welpen sind. Die Angaben zu Rasse und Alter sind mau, Informationen zu Herkunft, Grund des Verkaufs, Größe und Impfstatus fehlen komplett. „Die Anzeige ist suspekt. Da würde ich die Finger von lassen“, macht Peterek deutlich. „Wenn es Angsthunde sind, gehören die Tiere in Profihände.“

Vermittlungsstopp bei Tierheimen vor dem Fest

Um dem Problem mit ausgesetzten oder im Internet angebotenen Tiere nach Weihnachten dennoch vorzubeugen, gibt es schon an den Tagen vor dem Fest bei vielen Tierheimen einen Vermittlungsstopp. In Hannover werden in diesem Jahr zwischen dem 17. Dezember und Anfang Januar keine Tiere vermittelt. „Das machen wir schon immer, damit die Tiere auf der einen Seite nicht unter dem Weihnachtsbaum liegen, aber auch, weil die ungewohnte Umgebung in Verbindung mit den Feiertagen und Silvester für die Tiere zu viel Hektik, Trubel und Krach ist.“

Dennoch erwartet Peterek im Laufe des Jahres noch größere Rückgabewellen. „Dann sind die verschenkten Welpen ein paar Monate alt und in der pubertären Phase. In dieser Zeit werden sie schwierig.“ Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Besitzer die Anschaffung gut überlegt haben und diese Tiere nicht auch im Tierheim oder gar in einer Onlinebörse landen. Insgesamt werden in Hannover derzeit 340 Tiere versorgt.

Von Cecelia Spohn