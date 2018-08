Hannover

Um die Verkehrssünder strafrechtlich verfolgen zu können. Denn Gaffern drohen unter gewissen Umständen bis zu zwei Jahren Haft, falls sie beispielsweise ein hilfloses Opfer filmen, erklärt Polizeisprecher André Puiu.

Anlass zum verbotenen Dreh für die Auto- und Lkw-Fahrer war ein schwerer Auffahrunfall auf der Fahrbahn Richtung Dortmund. Gegen 8 Uhr war ein Citroën-Fahrer ins Heck eines Lastwagens geprallt. Dessen Fahrer (60) hatte seinen weißen Auflieger wegen eines Staus kurz vor dem Rasthof Garbsen-Nord anhalten müssen. Der Berlingo wurde unter der Lkw-Ladefläche eingeklemmt, der Fahrer lebensgefährlich verletzt. Feuerwehrleute bargen ihn aus dem Wrack.Die A 2 wurde Richtung Dortmund stundenlang gesperrt, es gab lange Staus.

Auch gegen Temposünder geht die Polizei verstärkt vor. Beamte erwischten in den vergangenen Tagen bei zwei Kontrollen auf der A 2 in knapp siebeneinhalb Stunden 703 Raser in einem Baustellenbereich bei Lehrte.