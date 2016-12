NOVEMBER 2015: Auch kurz nach dem abgesagten Länderspiel in der HDI-Arena öffneten die Weihnachtsmärkte, da keine konkrete Gefährdung belegbar war. Wird es heute auch so sein?© Julian Stratenschulte

Heute soll entschieden werden

Nach Terror in Berlin: Was passiert in Hannover?

Was passiert heute mit dem Weihnachtsmärkten in Hannover? Nach dem Anschlag von Berlin besprachen diese Frage Oberbürgermeister Stefan Schostok und Polizeipräsident Volker Kluwe noch am späten Abend.