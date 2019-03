Hannover

Nach dem Sturmtief „Eberhard“ müssen Bahnfahrer in Niedersachsen und Bremen auch am Montag noch Geduld mitbringen. Es könne weiter zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. „Die Lage hat sich aber deutlich entspannt“, sagte eine Bahn-Sprecherin am Montagmorgen.

Besonders Langstreckenverbindungen von Süden nach Norden könnten noch vereinzelt ausfallen. Wie viele Verbindungen aktuell betroffen sind, sei unklar. Reisende sollten sich vorab informieren, ob ihr Zug wie angekündigt fahre.

Infos Bahn: www.bahn.de/aktuell

Auch Regionalbahnen waren vom Sturm betroffen: Die Nordwestbahn-Linien von Paderborn nach Kreiensen sowie von Ottbergen nach Göttingen waren am Sonntagabend ausgefallen. In Osnabrück hatte die Bahn für gestrandete Reisende Züge zum Schlafen bereit gestellt. Diese Schlafzüge seien mittlerweile wieder im regulären Einsatz, sagte die Sprecherin. Hunderte Bahn-Mitarbeiter zogen am Morgen los und begannen, Zugstrecken von umgestürzten Bäumen und Gestrüpp zu befreien.

Sturm-Chaos am Sonntag

Sturmtief „Eberhard“ hatte am Sonntag den Bahnverkehr durcheinandergewirbelt: Der Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen war aus Sicherheitsgründen eingestellt worden, mit Auswirkungen auf den Hauptbahnhof Hannover.

„Am Montag schreibe ich eine Abi-Vorklausur. Ich hoffe, dass wir bald weiterkommen“, sagte Maike Commerscheidt (20) aus Berlin, auch diese Richtung war von den Zugausfällen betroffen, weil die entsprechenden Fernzüge aus Köln kommen. Allerdings steuerte von 15.30 Uhr an bis zum Betriebsschluss keiner mehr den Hauptbahnhof an, wie eine Bahnsprecherin gestern Abend mitteilte. Entsprechend lang und länger wurde die Schlange vor dem Info-Schalter am Hauptbahnhof, gegen 18 Uhr reichte sie schon bis zum Aufgang zu den Gleisen 3 und 4.

Ein Toter durch Sturm

Betroffen war auch Andreas Clark (47), der am Montag beruflich in Köln sein musste. Als er mittags in Peine losfuhr, war noch keine Rede von Sperrungen. Dennoch blieb er ruhig: „Was soll man machen? Wir hoffen einfach auf einen Ersatz-Transport.“ Auch Familie Meier musste nach Köln: „Da geht unser Flieger nach Jamaika.“ Dort dürfte das Wetter wohl besser sein.

Mit Orkanböen bis Windstärke 12 brachte das Sturmtief den Bahnverkehr zum Erliegen. In Nordrhein-Westfalen gab es durch den Sturm einen Toten: Ein Autofahrer im Hochsauerlandkreis kam ums Leben, als ein Baum während der Fahrt des Mannes auf dessen Auto stürzte.

Auch der Flughafen Hannover war betroffen

Auch auf den Flughafen Hannover in Langenhagen hatte das Sturmtief Auswirkungen: Der Lufthansa-Flug 1990 von München nach Köln wurde genauso dorthin umgeleitet wie beispielsweise die Eurowings-Flüge 269 aus Las Palmas ( Gran Canaria) sowie 6808 aus Palma de Mallorca.

Und das Verkehrschaos hatte noch weitere Konsequenzen: In den Hotels in der Innenstadt strandeten unerwartete Gäste. Das Hotel am Thielenplatz war am Sonntag zum Beispiel gegen 22 Uhr ausgebucht, 14 Reisende hatten eingecheckt. Auch im Ibis Budget Hotel am Hauptbahnhof kamen Gestrandete unter. Im Hotel Plaza an der Fernröder Straße waren es sogar knapp 20 Gäste.

Um den vielen Gestrandeten die Lage möglichst erträglich zu gestalten, hatte die Bahn zusätzliche Mitarbeiter am Hauptbahnhof eingesetzt, wie eine Sprecherin am Abend sagte. Die Mitarbeiter sollten die Reisenden informieren, ihnen auch Taxi- und Hotelgutscheine verteilen. An manchen Bahnhöfen kamen sogenannte Aufenthaltszüge zum Einsatz, beispielsweise in Köln, Frankfurt am Main oder in Hamburg.

Langsam rollte der Zugverkehr von 21 Uhr an wieder an. Einzelne Züge verkehrten von Hannover in Richtung Köln und Düsseldorf, von Berlin über Hannover nach Hamm und zurück. Dennoch rechnet die Bahn für Montag noch mit Einschränkungen im Fernverkehr. „Aktuell haben wir so viele Kollegen wie möglich an den Gleisen, die sägen an umgestürzten Bäumen weg, was geht“, sagte eine Bahn-Sprecherin. „Auch Oberleitungsteams sind draußen. Aber es lässt sich einfach nicht alles in der Dunkelheit reparieren.“ Das dauere morgen noch an.

Tickets, die für Sonntag oder Montag gebucht sind, bleiben eine Woche gültig. Reisende können die Tickets auch kostenfrei stornieren. Die Erstattungsformulare gibt’s hier: https://www.bahn.de/p/view/home/info/sonderkommunikation-kulanz.shtml

Von Cecelia Spohn, Fabian Mast, Christof Perrevoort und Verena Koll