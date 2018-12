Die Störung sei am Sonntag um 17.50 Uhr beendet worden und habe am Morgen danach keine Auswirkungen mehr gehabt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Hamburg. Einige S-Bahnen nach Hannover fielen am Morgen allerdings aus oder waren etwas verspätet.

Am Sonntag war wegen einer Oberleitungsstörung zeitweise der gesamte Zugverkehr am Hauptbahnhof ausgefallen. Ursache war ein Stromausfall.