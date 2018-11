Hannover

Verdächtiger im Tötungsdelikts-Fall „Fernroder Straße“ gefasst: Im Rahmen der Fahndung ist am Freitag ein 27-Jähriger durch Beamte der Bundespolizei im hannoverschen Hauptbahnhof festgenommen worden. Er steht im dringenden Verdacht, am Samstag der Vorwoche einem 39-Jährigen an der Fernroder Straße hinter dem Bahnhof eine tödliche Stichverletzung beigebracht zu haben. Seit Samstag sitzt der Mann in Haft.

Während der Ermittlungen hatte sich der Tatverdacht gegen den 27-Jährigen konkretisiert, sodass das Amtsgericht Hannover auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover am Freitag einen Haftbefehl gegen ihn erließ. Dem Mann wird vorgeworfen, am Samstag, 10. November, an der Fernroder Straße dem 39-Jährigen eine Stichverletzung zugefügt zu haben, an der er wenig später in einer Klinik verstarb (wir haben berichtet). Nach seiner richterlichen Vorführung am Samstag sitzt der Verdächtige nun in Untersuchungshaft.

Von rahü