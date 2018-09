Hannover/Lehrte

Einer der mutmaßlichen Autodiebe, die im Mai in Hannover mit einem gestohlenen Wagen geblitzt worden sind, hat sich der Polizei in Lehrte gestellt. Laut einer Mitteilung vom Montag, hatte ein Bekannter den 17-Jährigen auf dem veröffentlichten Fahndungsbild im Internet erkannt. Der Verdächtige räumte im Lehrter Kommissariat ein, der auf dem Bild gesuchte Beifahrer zu sein, bestritt aber etwas mit dem Diebstahl des Fahrzeugs tun zu haben.

Auch den 19-jährigen Autofahrer und mutmaßlichen Autodieb, der ebenfalls in lehrte lebt, konnte die Polizei ermitteln. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann zum Tatzeitpunkt keine Fahrerlaubnis. Ein Richter ordnete eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen an. Beweise für den Autodiebstahl in Hannover fanden die Beamten jedoch nicht.

Kurz nach dem Diebstahl geblitzt

Beamte der Ermittlungsgruppe (EG) Kfz hatten am Freitag das Blitzerfoto, auf dem der 17-jährige Lehrter zu sehen ist, veröffentlicht. Der Fahrer und der Beifahrer stehen im Verdacht, in der Nacht zum am 21. Mai im hannoverschen Stadtteil Limmer einen VW Touren entwendet zu haben. Um 2.42 Uhr, wurde das gestohlene Auto mit den beiden mutmaßlichen Autodieben auf der Bundesstraße 6 im Bereich der Auf- und Abfahrt zur Limmerstraße geblitzt. Am darauffolgenden Montag wurde der VW Touran im Bereich Uetze wiedergefunden.

Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden jungen Lehrter wegen schweren Diebstahls.

Von ewo