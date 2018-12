Hannover

Bereits vor zwei Wochen sind bisher Unbekannte in ein Haus in Brelingen eingebrochen und haben anschließend zwei Autos aus der Straße Wienshop gestohlen. Dabei hatten die Täter Bewegungsmelder des Wohnhauses mit Handtüchern und Handschuhen abgehängt. Da sie diese am Tatort ließen, zeigt die Polizei nun Fotos der Gegenstände und erhofft sich dadurch neue Erkenntnisse. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Teile womöglich von weiteren Einbrüchen stammen – oder den Tätern gehören.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst entgegen: 0511 –109 55 55.

Von eva