HANNOVER

Rolf Steinhoff, bis Mitte 2017 Erster Stadtrat in Sehnde, fegt die Scherben im Niedersächsischen Studieninstitut (NSI) auf. Der Verwaltungsexperte untersucht derzeit die Vergaben und Ausschreibungen der vergangenen Jahre.

Im NSI wird das Verwaltungspersonal der Kommunen ausgebildet und geschult. In den vergangenen Monaten berichtete die NP mehrfach über Fehlplanungen (Cafeteria in Oldenburg), fehlende Baugenehmigungen („Villa“ in der Wielandstraße 5, Hannover) und unkorrekte Ausschreibungen für eine neue Homepage. Die NSI-Leitung machte für diese Fehler einen Mitarbeiter verantwortlich, dem man mittlerweile gekündigt habe. In diesem Zusammenhang habe man auch eine zweite Kündigung ausgesprochen, erklärte NSI-Leiter Professor Michael Koop.

Steinhoffs Vorstellung löst Irritationen aus

Ist damit die NSI-Affäre beendet? Der NP liegen Informationen vor, dass Steinhoffs Vorstellung auf der NSI-Mitarbeiterversammlung Irritationen ausgelöst habe. So habe er sich mit den Worten vorgestellt: Er kenne das „schmutzige Geschäft an Bürgerinnen und Bürgern“. Steinhoff hat nach NP-Informationen auch gesagt, dass er nach dreitägiger Prüfung keine Missstände entdeckt habe, außer in den Bereichen des gekündigten Mitarbeiters. Der Sündenbock scheint also gefunden.

Die NP bat Professor Koop um eine Klarstellung, was mit dem „schmutzigen Geschäft“ gemeint sei. Die Antwort: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu Personalthemen und laufenden Verfahren nicht äußern.“ Das war eine generelle Antwort auch auf andere Fragen. Auskünfte zu Befugnissen des gekündigten Mitarbeiters wurden ebenfalls nicht beantwortet. Nach NP-Informationen beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft Hannover mit Anzeigen gegen die NSI-Leitung und mit Gegenanzeigen der NSI-Chefs.

Anzeigen und Gegenanzeigen

Hat also ein Mitarbeiter unterhalb der Geschäftsführungsebene alleine zu verantworten, dass die Cafeteria am Standort Oldenburg anstatt 300 000 Euro in Wahrheit mehr als das Doppelte kostete? Dass die „Villa“ zehn Jahre lang ohne Baugenehmigung als Lernort (Seminarräume, Bibliothek, Büros) genutzt wurde?

Und das sind nicht die einzigen Pannen. Im Gespräch mit der NP räumte Koop ein, dass am Standort Braunschweig eine Küche geschlossen werden musste, weil es dafür nicht mal einen Bauantrag gegeben habe. Auch von anderer Seite droht dem Professor Ungemach.

Er deutete an, dass er eventuell gegen eine gerichtliche Vereinbarung verstoßen habe. Im Gütetermin vor dem Arbeitsgericht einigten sich NSI und der gekündigte Mitarbeiter darauf, nicht mehr irgendwelche Behauptungen übereinander zu verbreiten. In der Mitarbeiterversammlung hat Koop nach NP-Informationen diesem Mitarbeiter „perfides“ Verhalten vorgeworfen, seine Leistung in Bezug auf die Cafeteria in Oldenburg seien eine „Katastrophe“ gewesen und er habe eine „Erpressermail“ geschrieben.

Von Thomas Nagel