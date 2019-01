HANNOVER

Nach der Berichterstattung der NP hat das Niedersächsische Studieninstitut (NSI) jetzt reagiert. „Wir werden alle Ausschreibungen und Vergaben der vergangenen vier Jahre prüfen lassen“, kündigte NSI-Institutsleiter Michael Koop an. Dafür sei ein Verwaltungsexperte gewonnen worden. Dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) der Stadt Hannover fehle für eine solch umfangreiche Untersuchung die Zeit. Koop ist der Chef des NSI und Präsident der Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen (HSVN). Das NSI ist der Trägerverein der Hochschule.

Im Gespräch mit der NP räumte der Präsident ein, dass in der Vergangenheit Fehler begangen worden seien. So sei die Erweiterung der Hochschule der Mensa in Oldenburg sicher um mehr als 50 Prozent teurer geworden als geplant. Ursprünglich sollte Umbau und Erweiterung der Mensa samt Cafeteria 350 000 Euro (Stand 2016) kosten. „Jetzt werden wir mit mehr als 600 000 Euro rauskommen“, sagt der Präsident. NP-Informationen, dass die Kosten bereits eine Dreiviertelmillion Euro überschritten hätten, konnte Koop nicht bestätigen.

Der Grund für die Kostensteigerung sei, dass anfangs keine sorgfältige Kostenermittlung gegeben habe. Es sei aber kein Schaden entstanden, weil man eine hochwertige Garküche für täglich 80 bis 90 Essen erhalten habe. Für die fehlende Kostenermittlung macht Koop einen mittlerweile gekündigten Mitarbeiter verantwortlich.

Auch in Sachen „neue Homepage“ räumte der NSI-Institutsleiter Versäumnisse ein. „Wir hätten die Ausschreibung besser machen können“, so Koop. Laut einer Kanzlei für Vergaberecht hätte der Auftrag (derzeitige Kosten: 177 000 Euro) nicht ausgeschrieben werden müssen. Wenn man ihn allerdings ausschreibe, dann reiche es nicht, den Auftrag auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen. Diese Rechtsauffassung teile auch das RPA der Stadt Hannover.

Im vergangenen Monat hatte die NP auch über eine fehlende Baugenehmigung für die „Villa“ (Wielandstraße 5) des NSI berichtet. In dem roten Backsteingebäude wurden Büros und Seminarräume eingerichtet – ohne Baugenehmigung. Es gab nur eine genehmigte Nutzung für Zimmer beziehungsweise Wohnung. Nach der Berichterstattung untersagte die Bauaufsicht die Nutzung der „Villa“ als Büro- und Lehrgebäude – auch wegen mangelhaften Brandschutzes. Auch für die seit zehn Jahren fehlende Baugenehmigung macht der Institutsleiter den gekündigten Mitarbeiter verantwortlich.

Von Thomas Nagel