Gala

Die Recken vor Hannover 96 und Gold für zwei Olympia-Stars - das sind die Ergebnisse der 24. NP-Sportlerwahl.

Hannover. Das schlechteste Bundesligajahr von Hannover 96 mit dem Abstieg nach 14 erstklassigen Jahren hat Folgen bei der größten Sportlerwahl Hannovers gehabt. Der mehrfache Sieger 96 landete bei der 24. Sportlerwahl der Neuen Presse mit 24,2 Prozent der Stimmen auf Platz zwei, die Nominierung erfolgte nur aufgrund des Spitzenplatzes in der zweiten Liga. Auf den Bronzerang kamen mit 10,7 Prozent die Handball-Zweitliga-Aufsteigerinnen der HSG Badenstedt.

Mit 29,6 Prozent der Stimmen siegten zum vierten Mal die Recken der TSV Hannover-Burgdorf, die Handball-Stars stehen als Fünfter in der Bundesliga-Tabelle gut da, haben zwei Europameister und zwei Olympiasieger im Team und die Chance auf Europa. Bei der NP-Wahl machten fast 15 000 Leserinnen und Leser mit, deutlich mehr als in den Vorjahren.

Sportlerin des Jahres wurde mit überragenden 42,9 Prozent Vorjahressiegerin Sabrina Hering, die in Rio Kanu-Silber holte. Die 24-Jährige verwies Badenstedts Junioren-Nationalspielerin Isabelle Dölle (12,7) und Olympia-Sprinterin Ruth-Sophia Spelmeyer (9,4) auf die Plätze. Bei den Herren überstrahlte der Hero de Janeiro alles. Andreas Toba siegte triumphal mit 39,3 Prozent, er hatte bei Olympia trotz Kreuzbandrisses weitergeturnt und für einen der emotionalsten Sport-Momente des Jahres 2016 gesorgt. Zweiter: Europameister und Olympia-Bronze-Handballer Kai Häfner mit 23,2 Prozent vor 96-Star Martin Harnik (13,5), mit acht Toren der treffsicherste 96-Schütze. Die Ehrung fand am späten Dienstag im Rahmen einer großen Gala im Theater am Aegi in Hannover statt.

1200 Gäste beklatschten die Sieger, NP-Chefredakteur Bodo Krüger konnte unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, Oberbürgermeister Stefan Schostok, DFB-Präsident Reinhard Grindel, 96-Chef Martin Kind, 96-Chefberater Martin Andermatt und 96-Manager Martin Bader begrüßen. Auch im Publikum: Bundesliga-Trainer Andre Breitenreiter sowie Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus mit ihrem neuen Lebensgefährten, dem zweimaligen Weltschiedsrichter Howard Webb. Aus der Wirtschaft waren Robinson-Club-Geschäftsführer Bernd Mäser, Swiss-Life-CEO Markus Leibundgut und Thomas Düffert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Madsack Mediengruppe, vom Programm mit den Violin Guys und Chart-Stürmer Max Giesinger („Wenn sie tanzt“, „80 Millionen“) begeistert.

In der von SAT-1-Gesicht Antonia Wellmann und NP-Stimme Christoph Dannowski moderierten Show wurde auch ein Jubiläum gefeiert: zehn Jahre NP-Sportstiftung, in denen 175 Projekte mit 2500 Sportlerinnen und Sportlern in 55 Sportarten mit 350 000 Euro gefördert wurden.