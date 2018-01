NP-Sportgala: Ein rauschendes Jubiläum

Zum 25. Geburtstag der NP-Sportlerwahl triumphieren die Bundesliga-Aufsteiger von Hannover 96 vor den furiosen Handball-Recken. Bei den Männern gewinnt Fußball-Jungstar Waldemar Anton knapp vor dem Handballer Kai Häfner. Bei den Frauen ist Hannovers Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus vorne, die seit Sommer in der Männer-Bundesliga pfeift. 1200 Gäste im Theater am Aegi feiern mit.

Hannover. Furioses Jubiläum mit Fuß und Hand: Zur 25. Auflage der NP-Sportlerwahl gewannen die Stars von 96 – zum 16. Mal, aber diesmal so verdient wie lange nicht mehr: Es gab 40,6 Prozent der Stimmen und großen Applaus von den 1200 Gästen im Theater am Aegi für die leidenschaftlichen Aufsteiger. 96 war in voller Stärke erschienen, inklusive Anhang be­leg­te das Team mehr als 40 Plätze.

Über viele Stimmen freuten sich auch die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf, die Vorjahressieger bekamen 29,9 Prozent – als Belohnung für eine sensationelle Hinrunde mit Platz drei und für viele Punkte gegen die großen Tiere der Bundesliga. Auf dem Bronzerang landeten die Rollstuhlbasketballer von Hannover United, sie erhielten 8,8 Prozent.

Zahlreiche Ehrengäste, darunter Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, OB Stefan Schostok, Regionspräsident Hauke Ja­gau und Scorpions-Sänger Klaus Meine, feierten auch die Einzelsieger: Bei den Männern gewann 96-Jungstar Waldemar Anton mit 30,8 Prozent knapp vor dem Handballer Kai Häfner (30,1) und dem Triathleten Christian Haupt (8,5). Mit Pfiff lief die Frauen-Kür: Die Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus bekam 41,2 Prozent der Stimmen und sieg­te vor der Kanutin Sabrina He­ring (13,2) und Badenstedts Handballerin Jana Pollmer (9,9). Steinhaus ist seit Sommer als erste Frau in der Männer-Bundesliga im Einsatz.

Auch der frühere 96-Kapitän Karsten Surmann wurde gewählt – mehr als 4000 Sportbuzzer-User ernannten ihn zur „96-Legende“. Drei andere Legenden wurden auch gefeiert – Ramona Portwich, Jörg Sievers und die Sportfreunde Ricklingen hatten die allererste Sportlerwahl gewonnen.