Seit Ende November ist die Große Koalition in Niedersachsen im Amt. Mehr als ein halbes Jahr hatte die Regierung Zeit, sich einzuarbeiten. In einer Serie fragt die NP bei allen Ministern nach: Wie läuft es in den Ministerin, und wie funktioniert die Zusammenarbeit? Dieses Mal Björn Thümler (CDU), Minister für Wissenschaft und Kultur.