Hannover

Sechs von zehn Finalistinnen stehen bereits fest. Heute werden noch die restlichen drei Plätze vergeben. Dazu kommt eine Kandidatin, die es bei den Qualifikationsrunden nicht in die Top-3 geschafft hat, die Jury aber dennoch überzeugen konnte. Am vergangenen Donnerstag begeisterten die Kandidatinnen das Publikum mit teils spektakulären Showeinlagen – ob die Mädels heute auch wieder Spannendes zu bieten haben? Für die Finalistinnen geht es am Freitag jedenfalls schon weiter: Dann steht für die zehn Kandidatinnen ein Catwalk-Training an. Noch anstrengender wird es in der kommenden Woche: Da werden ihre konditionellen Fähigkeiten von Fitnesscoach Marcel Sünnemann auf die Probe gestellt.

Bevor es in die letzte Qualifikationsrunde geht, stehen noch viele weitere Höhepunkte auf dem Rendezvous-Programm: GOP-Artistin Vita Radionove zeigt eine spektakuläre Hula-Hoop-Show, die neuen Recken-Geschäftsführer Eike Korsen und Sven-Sören Christophersen sind zu Gast auf der Stadtparkbühne und NP-Moderator Christoph Dannowski spricht mit Ex-First-Lady Bettina Wulff.

Ein weiterer Stargast: 96-Trainer André Breitenreiter spricht über die neue Aussichten für die kommende Saison. Dazu präsentieren Heinz Rudolf Kunze und Heiner Lürig einen Ausschnitt ihres neuen Shakespeare-Stückes „Wie es euch gefällt“ mit allen Darstellern.

Außerdem gibt es ab 16 Uhr wieder ein buntes Kinderprogramm auf der Stadtparkwiese und der großen Bühne. Der Eintritt ist wie immer frei.