Hannover

Die 13 ist die sechste Primzahl – und angeblich eine Unglückszahl. Menschen, die sich vor der 13 fürchten, ist sogar eine Krankheit zugeordnet: die Triskaidekaphobie. Wir glauben allerdings, dass die 13 in diesem Jahr eine Glückszahl ist. Zumindest für eine junge, hübsche und pfiffige Frau, die am 26. Juli im Stadtpark zur 13. Miss NP gewählt wird.

Denn die Neue Presse sucht schon zum 13. Mal eine Repräsentantin. Mit Unterstützung der Miss Germany Corporation und präsentiert von RTL Nord findet die NP vielleicht Sie! Sie sind zwischen 18 und 28 Jahre alt, wohnen in Hannover oder Umland, sind sportlich, neugierig und modern und haben neben Schule, Job oder Uni Zeit für die NP? Dann bewerben Sie sich formlos, mit Handy-Nummer und Foto per Mail an: np-aktion@neuepresse.de oder missneuepresse@t-online.de

Mitmachen lohnt sich. Auf unsere Miss warten: ein Model-Kleid nach Wahl von Viviry, dem Fachgeschäft für Abendkleider am Alten Rathaus und ein garantierter Startplatz bei der Miss-Niedersachsen-Wahl im Januar 2019 im ECE-Center. Dazu kommen dann noch diese Hammerpreise: eine „Platin-all-in“-Jahreskarte von Elan Fitness im Wert von 1600 Euro. Eine einwöchige Reise für zwei Personen in den beliebten Robinson-Club Landskron. Und ein Volkswagen für sechs Monate, gesponsert vom VW-Autohaus Kahle. Der Clou: Von beiden Seiten lächelt die Autofahrer ein Foto der neuen Miss NP an.

Verkaufsleiter Michael Fromm: „Unser Cityflitzer passt ideal zu der Frau, die von der NP als Repräsentantin gesucht wird. Auf unseren VW wird die 13. Miss garantiert abfahren.“ Gecastet wird beim großen Sommerfest „NP-Rendezvous im Stadtpark“ – die Vorrunden sind für den 5., 12. Und 19. Juli geplant, das große Finale ist am 26. Juli. RTL Nord wird in der Finalwoche an jedem Tag in seiner Regionalsendung um 18 Uhr über die Wahl berichten. Die Jury-Chefinnen sind Anissa Bothe (Tanzlehrerin, Model, Vize-Miss Niedersachsen 2012) und erstmals Christina Grass, Schauspielerin aus „Schwestern – Volle Dosis Liebe“, Model und amtierende Miss Norddeutschland.

In der Finaljury sitzt auch Miss Germany Lena Bröder. Janine Beckefeld, Miss NP 2014, koordiniert im NP-Auftrag die Jubiläumswahl auch über Facebook und sagt: „Gerade die 13. Miss NP muss eine ganz besondere Frau sein.“

Von Christoph Dannowski