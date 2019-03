Hannover

Die Kinderpresseausweise sind verteilt, die Termine bestätigt, viele Fragebögen haben uns schon erreicht und sogar erste Texte, lustigerweise zum Fasching: Am Montag geht es für unsere Nachwuchsreporter los. Zum zwölften Mal schon macht die NP das Projekt „Zeitung in der Grundschule“.

Doppelt so viele Bewerber für das Projekt

33 Klassen von 15 Schulen von Bissendorf bis Groß Munzel, von Wunstorf bis Neuwarmbüchen und natürlich in Hannover dürfen in den nächsten drei Wochen an Pressekonferenzen teilnehmen, Prominente befragen und so dem Alltag von Journalisten näherkommen. Alle Klassen mit 706 Schülerinnen und Schülern sind schon ausgewählte Gewinner, beworben hatte sich fast die doppelte Zahl an Klassen, die wir für das Projekt nehmen konnten.

Das Team: NP-Marketingleiter Christoph Dannowski (von links) mit den Auszubildenden Anna Schill und Katja Pautz, Lisa Klinkhammer von Raufeld Medien aus Berlin, Praktikantin Fiona Britz, Raufeld-Projektleiterin Sabine Schouten und Alexander Lang aus dem Madsack-Vertriebsmarketing (auf dem Bild fehlt NP-Volontärin Cecelia Spohn). Quelle: Frank Wilde

„Zeitung in der Grundschule“ ist nicht nur ein NP-Projekt, sondern auch der Abteilung Vertriebsmarketing der NP-Mutter Madsack Mediengruppe – und wir haben die Hilfe von fünf Unternehmen, die mehr Partner als nur Sponsoren sind: Der Airport Hannover und TUIfly sind schon lange an unserer Seite, die Kreissiedlungsgesellschaft (KSG) ist im dritten Jahr dabei, und wir begrüßen erstmals den Immobilienfinanzierer Dr. Klein und den Wurst-Basar. Die Partner ermöglichen exklusive Exkursionen mit einzigartigen Einblicken für unsere Junior-Journalisten. Wir dürfen zur Airport-Feuerwehr, besuchen den Erlebniszoo Hannover und erstmals das GOP und die Staatsoper. Außerdem gibt es Sportunterricht mit Handballstars der Recken. Auf dem Plan steht auch ein Showkampf der stärksten Männer Hannovers in der Wrestling-School.

Drei Wochen lang wird reingeschnuppert in die Zeitungswelt – von der Recherche bis zum Erscheinen des Artikels in der NP. Zum ersten Mal an unserer Seite ist die Agentur Rauhfeld Medien aus Berlin. „Zeitung zu lesen, stärkt die Allgemeinbildung und hilft, Medien besser verstehen und bewerten zu können“, so Projektleiterin Sabine Schouten. NP-Chefredakteur Bodo Krüger meint: „Artikel zu schreiben, diese Texte in der Zeitung oder online auf unserer Internetseite zu lesen, wird eine spannende Erfahrung sein.“

Stundenplan Montag

33 Klassen, 15 Schulen und 15 Termine: Rund 700 Kinder der Stadt und Region erleben in den kommenden drei Wochen exklusive Exkursionen in und um Hannover. Auf dem Programm stehen ein Besuch beim Radiosender „radio ffn“, bei der Airport-Feuerwehr, der Reiter- und Hundestaffel der Polizei, im Erlebniszoo oder in der Wrestling-School. Eine Schule bekommt Besuch von einer Falknerei, eine andere von drei Handball-Stars der Recken. Die Termine wurden für das Projekt von der NP mit Partnern, Förderern und Sponsoren organisiert, die Klassen konnten sich darauf bewerben.

Stundenplan Dienstag

Wie arbeitet ein Radiosender? Wie früh müssen die Moderatoren aufstehen? Das und noch viel mehr erfährt die 4a der Stadtschule Wunstorf am Dienstag bei Radio ffn. Die Schüler müssen dafür nicht ganz so früh aus ihren Betten krabbeln wie ffn-Morgenmän Franky und seine Kollegen. Franky lernen die Wunstorfer persönlich kennen, die Radiomacher werden mit Fragen gelöchert. Hinterher gehts durch alle Studios, vielleicht auch mal vor ein Mikrofon.

Stundenplan Mittwoch

Gleich zwei Termine stehen am Mittwoch auf dem Stundenplan: Wie eine Schutzausrüstung aussieht und wie die riesigen Wasserwerfer funktionieren, erfährt die GS am Sandberge bei ihrer Führung über das Gelände der Flughafen-Feuerwehr in Langenhagen. Klassen aus Laatzen, Ronnenberg und Wunstorf erleben die Catch-Kolosse in der Wrestling-School Hannover. Leiter Christian „Ecki“ Eckstein und seine Catcher beantworten anschließend Fragen.

Stundenplan Donnerstag

Mit Sicherheitshelm und gelber Warnweste werden die Kinder am Donnerstag beim Besuch einer Baustelle der KSG Hannover ausgestattet. Die 4a der GS Kestnerstraße und die 4a der GS Bissendorf sind bei der Pressekonferenz und schauen sich beim Bau eines Mehrfamilienhauses in Misburg um. Höhepunkt des Tages: Die Schüler dürfen selbst mit Kalksandstein mauern – natürlich mit professioneller Unterstützung von echten Maurern.

Stundenplan Freitag

Wie ernähre ich mich gesund? Woher kommt die Ernährungspyramide? Was sind gute, was sind schlechte Lebensmittel? Beim Wurst-Basar am Steintor lernt die 4b der GS Wasserkampstraße am Freitag alles über das Thema gesunde Ernährung. In kleinen Gruppen bereiten die Kinder ein gesundes Pausenbrot zu und tauschen sich mit den Mitarbeitern über ihr Lieblingsessen aus. Die Pressekonferenz mit Inhaberin Susanne Hinsemann gibts natürlich auch.

