Die NDR Radiophilharmonie in Hannover und Andrew Manze verlängern ihre Zusammenarbeit über das Jahr 2021 hinaus bis zum Sommer 2023. Manze, seit Sommer 2014 Chefdirigent des Orchesters, NDR Intendant Lutz Marmor und Joachim Knuth, NDR Programmdirektor Hörfunk, unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung am Freitag, 22. Februar, in Hannover.

Andrew Manze: „Ich bin sehr froh und auch stolz, meinen Vertrag mit der NDR Radiophilharmonie zu verlängern. Das Orchester ist lebendiger denn je, es klingt wunderbar und teilt ein breites Repertoire mit den Zuhörerinnen und Zuhörern jeden Alters. Lutz Marmor, NDR Intendant, sagte: „ Andrew Manze ist ein inspirierender Musiker, ein überzeugender Motivator und Kommunikator. Mit außergewöhnlicher Energie, hohem musikalischen Anspruch und geistreichem Witz erreicht er viele Menschen weit über das Klassikpublikum hinaus.“

Seit der Saison 2014/2015 ist Andrew Manze Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie, die wie alle Musikensembles des NDR der Programmdirektion Hörfunk zugeordnet ist. Ausdruck der erfolgreichen Zusammenarbeit waren unter anderem eine Asientournee mit dem Pianisten Sir András Schiff und Gastspiele in Konzerthäusern wie dem Wiener Musikverein, der Felsenreitschule und dem Großen Festspielhaus in Salzburg. Manze ist es ein großes Anliegen, klassische Musik in die weite Fläche Niedersachsens zu tragen. Mitte Januar war die NDR Radiophilharmonie mit Andrew Manze in Leer im Emsland zu Gast, im März steht eine Tour durch den Norden an mit Stationen in Bad Harzburg, Northeim, Wolfsburg und Hannover.

Andrew Manzes Vertrag als Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie wurde 2015 und 2017 bereits zweimal vorzeitig verlängert. Die neue Vereinbarung läuft bis zum Sommer 2023.

