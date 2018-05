Hannover

Ich brauche einfach politische Unterstützung. Alleine kann man doch gegen den tunesischen Staat gar nichts erreichen.“ Diese Zeilen schrieb Katharina Schmidt (38) an die NP. Nun beschäftigt sich das Auswärtige Amt mit ihrem Fall.

Und die Fachärztin aus Hannover ist schon weit gekommen. Sie stand bereits mit ihren Töchtern am Sonntag auf dem Flughaften in Tunis. Doch dann wurde ihr und den Kindern die Ausreise verweigert. Und das trotz gültiger Ausreisegenehmigung und dem Sorgerecht für die Töchter, auch nach tunesischem Recht.

Seit Januar 2016 kämpft die Mutter um ihre Kinder. Ihr Mann Kais B. (40) hatte sie nach Tunesien verschleppt. Eine zweijährige Haftstrafe hat er bereits abgesessen. Im April wurde er erneut wegen Kindesentzugs im Amtsgericht zu neun Monaten Haft verurteilt.

Beileibe kein Einzelfall: 2016 zählte das Bundesamt für Justiz 454 Fälle, in denen Kinder aus oder nach Deutschland verschleppt wurden. Häufig werden Jungen und Mädchen in islamische Staaten verschleppt. Diese Länder haben nicht das Haager Übereinkommen zur Rückführung entführter Kinder unterzeichnet.

Das macht auch den Fall der Katharina Schmidt so schwierig. Die Ärztin vertraute ihrem Mann, Kais B., im Sommer 2015 die Kinder an. Damals ging das Paar schon getrennte Wege. Maryam und Hanna sollten die Kultur ihres Vaters kennenlernen. So kamen sie in den Bergort Kasserine (Tunesien). Vereinbart war, dass die Mädchen nach einem halben Jahr zurückkehren. Doch Kais B. hatte alles generalstabsmäßig geplant; mit Informationen von islamischen Internetseiten.

Kais B. hat vom Gericht die Chance bekommen, seine Kinder nach Deutschland zu holen. In diesem Fall wäre er sofort frei gekommen. Immer wieder verfing er sich in Ausflüchten und Lügen: Die Mädchen sollten entscheiden, wo sie leben sollen. Den Kindern würde es in Tunesien besser gehen. Darüber hinaus sprach er bei seinen Töchtern schlecht über ihre Mutter.

Nun sitzt Katharina Schmidt mit ihrer Schwester in Tunis fest. „Wir sind völlig am Ende und haben große Angst davor, was passiert“, sagte sie dem NDR.

Ein Kommentar

Aus dem hannoverschen Gerichtsfall ist ein Fall der internationalen Politik geworden. Deutsche Staatsbürger werden in Tunesien wie Verbrecher behandelt und ihrer Freiheit beraubt. Der nordafrikanische Staat bricht derzeit sein eigenes Recht. Denn Katharina Schmidt hat auch vor tunesischen Gerichten das alleinige Sorgerecht für ihre Töchter erwirkt.

Bereits im März 2017 gab es auf höchster diplomatischer Ebene Gespräche zwischen der deutschen und der tunesischen Regierung in Sachen Schmidt. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) besuchte ihren Amtskollegen in Tunis. Merkel hatte 250 Millionen Euro Entwicklungshilfe für Tunesien im Gepäck. Hintergrund war ein Abkommen, damit Tunesien seine unliebsamen Migranten wieder zurücknimmt.Damals wurden die Verhandlungen über die Zukunft von Maryam und Hanna zu „Nicht-Gesprächen“ erklärt, so nennt man in diplomatischen Kreisen inoffzielle Erörterungen. Die Zeit für so einen Zinnober ist vorbei.

Der tunesische Staat ist in Sachen Rechtsstaat ein unsicherer Kantonist. Wieso sollten deutsche Firmen in diesem Wirtschaftsraum investieren? Wieso sollten deutsche Touristen dort ihr Geld lassen? Wieso sollte man Millionen von Euro in so eine Bananen-Republik pumpen? Es ist Zeit für klare Worte und Taten.

Von Thomas Nagel