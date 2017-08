Mutmaßlicher Auto-Aufbrecher in Hannover geschnappt

Polizei

In der Nacht zu Donnerstag hat die Polizei einen mutmaßlichen Auto-Aufbrecher festnehmen können.

Hannover. Der 41-Jährige wurde von einem Anwohner beobachtet, wie er mit einer Holzlatte auf einen Audi in der Helsdorfer Straße in Kleefeld einschlug. Als die Einsatzkräfte eintrafen, machte der Täter sich bereits am Interieur des Wagens zu schaffen.

Gegen den Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie schweren versuchten Diebstahls aus einem Pkw ermittelt. Er wurde wieder entlassen.