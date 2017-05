MINISTER, DIREKTORIN, WOLF: Stefan Wenzel mit Katja Lembke im Landesmuseum am ausgestopften Kurti.

Problem-Wolf

Museum zeigt ausgestopften „Kurti“

Eine tierische Berühmtheit ist von Sonntag an im Landesmuseum zu sehen: Kurti, von einem Polizeischarfschützen am 27. April 2016 in der Heide erschossener Problem-Wolf, ist Hauptexponat der Ausstellung „Der Wolf – ein Wildtier kehrt zurück“.