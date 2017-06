Neubau

Münchener Architekten gestalten Conti-Zentrale

Die Entscheidung ist gefallen: Am Mittag hat die Continental AG in Hannover ihre Pläne für den Neubau am Pferdeturm vorgestellt. Das Architekturbüro Henn aus München hat den Zuschlag für dem Bau der neuen Konzernzentrale des Unternehmens bekommen. Zunächst hatte es drei Sieger des Wettbewerbs gegeben. Am Dienstag fiel die finale Entscheidung der Jury.